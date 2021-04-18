رئيس الرائد: تفعيل بند شراء عقد الغامدي بيد النصر

ماجد محمد (صدى):
قال رئيس الرائد فهد المطوع، إن تفعيل بند شراء عقد اللاعب رائد الغامدي بيد النصر، مرحبا بعودة اللاعب في حال عدم تفعيل البند من قبل نادي النصر.
وأوضح أن فريقه تأثر بالإصابات التي أفقدته عددا من نجومه أمثال عوض خميس وعبد الفتاح وذلك حتى نهاية الموسم.
ولفت إلى أن هناك إصابات وإيقافات تعرض لها عدد من عناصر الفريق خلال جولات مهمة فضلا عن سوء الطالع وأمور أخرى قللت الحصاد النقطي عما كان متوقعا حتى الآن.
ومن المنتظر أن تعقد الجمعية العمومية العادية للنادي اجتماعها من أجل مناقشة العديد من الأمور من قبل الأعضاء حول ما تحقق للفريق الكروي والنادي بشكل عام مما يجعل إدارة الرئيس فهد المطوع في وضع مستقر جدا.