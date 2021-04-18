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رئيس الرائد: تفعيل بند شراء عقد الغامدي بيد النصر

منذ 31 دقيقة
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رئيس الرائد: تفعيل بند شراء عقد الغامدي بيد النصر

ماجد محمد (صدى):
قال رئيس الرائد فهد المطوع، إن تفعيل بند شراء عقد اللاعب رائد الغامدي بيد النصر، مرحبا بعودة اللاعب في حال عدم تفعيل البند من قبل نادي النصر.

وأوضح أن فريقه تأثر بالإصابات التي أفقدته عددا من نجومه أمثال عوض خميس وعبد الفتاح وذلك حتى نهاية الموسم.

ولفت إلى أن هناك إصابات وإيقافات تعرض لها عدد من عناصر الفريق خلال جولات مهمة فضلا عن سوء الطالع وأمور أخرى قللت الحصاد النقطي عما كان متوقعا حتى الآن.

ومن المنتظر أن تعقد الجمعية العمومية العادية للنادي اجتماعها من أجل مناقشة العديد من الأمور من قبل الأعضاء حول ما تحقق للفريق الكروي والنادي بشكل عام مما يجعل إدارة الرئيس فهد المطوع في وضع مستقر جدا.

 

النصر
الرائد
فهد المطوع
رائد الغامدي

التعليقات

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مسالم
كلام صح وسليم.. ولكن ليس لضعاف العقول القدرة ان يفهموه او يستوعبوه...فلو استنكر الجهلاء على صاحب المعصية ان يؤدي العبادة... لما تاب احد
ابوبدر
صح كلامه . اقرأ القصد بالاخر . امامي حصل موقف لشخص صائم وكانوا معاه اصحابه وهم وجالس يشتري فول وتميس فاصحابه يقولون له انت تخرب بالليل وتبغى تصلي وتصوم وتبغى ربنا يقبل منك . انت ربنا ما يقبل منك واخرتك النار . المعصية الله ان شاء غفر لعبده وان شاء عذبه ولكن لا يمكن تقول لواحد لا تصلي ولا تصوم اذا انت تشرب خمر والا تشرب حشيش وتراك بتدخل النار وما راح ينقبل منك. ولو كل من سوى معصية قلنا له كذا كان الحين كل البشر لا تصلي ولا تصوم لانهم بيقولون طالما رايحين النار رايحين النار فليش نصلي ونصوم .
ابو خالد
النصر الحين اقل الانديه بعدد الاجانب بس عنده لاعبين سعوديين دماءجديده لو حاقظ عليهم راح يكونون فائدتهم يخدمون حتى المنتخبض
د محمد ماجد بخش
لو كنت في غير جامعة لاستعدت مسار تصحيح فهم التأثير الكهروضوئي الذي ينتج من حركة كتلة الذرات وليس من حركة الإلكترونات إلا إن كانت وحدات كمية مغناطيسية كتلتها هي درجة ثقالتها وشحنها هي كتلة ثقالتها
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عند الله خير كثير

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