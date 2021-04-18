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بالفيديو .. "الشقيري" يستعرض كيفية صيانة شارع في جدة خلال 5 أيام

منذ 23 دقيقة
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بالفيديو .. "الشقيري" يستعرض كيفية صيانة شارع في جدة خلال 5 أيام

الرياض (صدى):
استعرض الإعلامي أحمد الشقيري الآلية التي يتم الاعتماد عليها في صيانة الطرق في أحياء جدة.

وذكر، خلال برنامجه "سين"، المذاع على قناة mbc، أن مشروع إدارة وصيانة الرصف الأسفلتي في جدة، يتم من خلال تصنيف الشوارع ومدى حاجتها للصيانة.

وأضاف أن معدة المسح الليزري والتصوير الرقمي التي يتم الاعتماد عليا في المشروع تقوم بقياس وعورة الشارع والحفر والتشققات، وبعدها يتم تصنيف الشوارع على حسب احتياجاتها لعمليات التحسينن لافتا إلى أنه بالاعتماد على هذه الآلية تم صيانة أحد شوارع محافظة جدة خلال 5 أيام فقط.

جدة
mbc
أحمد الشقيري
برنامج سين
صيانة الشوارع

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 8218
منذ دقيقتين
وش دعوى ليزر ومسح والحفر ظاهرة واضحة بارزة

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
كثر الله خيرك
ابو طلال
أتمنى ان يأخذه الهلال والله لاعب كبير وخلوق ومقاتل ولاعب فريق افضل من بعض الكديش الي محسوبين على الهلال.
د محمد ماجد بخش
وش دعوى ليزر ومسح والحفر ظاهرة واضحة بارزة
ابو محمد 😎 ✍️
ياله من غبي بليد بهيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
صلحوا الفيديو رجاءاً ..

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