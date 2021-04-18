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"الصحة" تكشف عن أسباب الزحام على مراكز أخذ لقاح كورونا

منذ 34 دقيقة
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"الصحة" تكشف عن أسباب الزحام على مراكز أخذ لقاح كورونا

الرياض (صدى):
وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أسباب الزحام على مراكز أخذ لقاح كورونا، خلال الأيام الماضية.

وقال محمد العبدالعالي، في كلمته خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، إن كثيرًا ممن حضروا في المواقع خلال الأيام الماضية، لم يلتزموا بالمواعيد المحددة لهم سلفًا.

وأوضح أن الخدمة لم تقدم لهم بالشكل المأمول في مثل هذا التجاوز، مطالبًا الجميع بالالتزام بالمواعيد بدقة، مشيرا إلى أن عدم حضور المستفيد في الموعد بدقة يعني عدم إمكانية تقديم الخدمة للمستفيد إذا حضر في غير الموعد المحدد، وعليه أن يقوم بإعادة التسجيل والحصول على موعد جديد حتى تتم خدمته.

وزارة الصحة
لقاح كورونا
محمد العبدالعالي

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
كثر الله خيرك
ابو محمد 😎 ✍️
ياله من غبي بليد بهيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
صلحوا الفيديو رجاءاً ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
مجازف
أي لاعب لايتواجد مع منتخب لانريده

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