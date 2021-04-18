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"الموارد البشرية" تكشف عن مواقف من يحصلون على أقل من 4 و3 آلاف ريال

منذ ساعة
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"الموارد البشرية" تكشف عن مواقف من يحصلون على أقل من 4 و3 آلاف ريال

الرياض (صدى):
كشف المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ناصر الهزاني، اليوم الأحد، عن تفاصيل بدء سريان قرار الحد الأدنى لاحتساب أجور المواطنين في "نطاقات" بما لا يقل عن 4 آلاف ريال.

وأشار ناصر الهزاني، خلال مداخلة هاتفية على قناة "الإخبارية"، إلى أن المواطنين الذين يحصلون على أجر شهري أقل من 3 آلاف ريال، لا ينطبق عليهم القرار.

وأوضح أن المواطنين الذين تتراوح رواتبهم ما بين 3 آلاف إلى 4 آلاف ريال يتم احتسابهم بنصف عامل سعودي في المنشأة، لافتا إلى أن الفئات التي يشملها القرار، هم العاملون السعوديون بدوام كامل، والطلاب السعوديون المقيمون في المملكة الذين يعملون بصفة منتظمة بدوام جزئي، والعاملون بدوام جزئي بشكل مستديم، والعاملون بنمط العمل المرن، وذوو الإعاقة القادرون على العمل.

 

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
ناصر الهزاني

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ياله من غبي بليد بهيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
صلحوا الفيديو رجاءاً ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
مجازف
أي لاعب لايتواجد مع منتخب لانريده
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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