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قصة ملحمة سطرها الإمام تركي بسيفه الأجرب بعد سقوط الدرعية على يد العثمانيين

منذ ساعة
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قصة ملحمة سطرها الإمام تركي بسيفه الأجرب بعد سقوط الدرعية على يد العثمانيين

الرياض (صدى):
سلط برنامج العصامي الضوء على سقوط الدرعية، مشيرا:"حين سقطت الدرعية ظن البعض أنها نهاية وقد قلنا سابقا لقد كانت بداية لظهور أناس جدد في مقاومتهم، فهم قادمون في كفاحهم حول الحرية".

ظهر من المعاناة رجل صديقه سيف يسمى الأجرب يناديه ويحدثه ويجيبه ويشاوره، فقد قادوا الطريق مجددا فأخذوا الراية وجعلوا من المقاومة آية فدمار الدرعية لم يوقفهم لأن الأهداف ليست بيوتا ولكنها دين ووطن.

خرج الإمام تركي بن عبدالله من الدرعية قبل أن يتمكنوا من أسره فانطلق إلى الصحراء يحمل من المأسي والهموم ما لا تقوى على حمله الجبال، فكان يسير وتقص أثار الأحداث خلفه.

سكن الصحراء وصادق سيفه وعاش معدلة ما يصطاده وما ينزل من السماء من ماء، أما في الليل فكان يضع من خطب ويدعو الله أن يحمي الجزيرة من ظلم أهل الطبول، وتولى القيادة لوحده على حاميات الترك.

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المملكة

التعليقات

واحد منصف
واحد منصف عدد التعليقات : 126
منذ ساعة
في التاريخ الثابت ان الذي اسقط الدولة السعودية الأولى هو والي مصر محمد على باشا وهو الباني وهو موسس دولة مصر الحديثة وهو تم تعيينة من الدولة العثمانية لكنه اسقط الدولة السعودية الأولى وحارب الدولة العثمانية وأراد اسقاطها

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ياله من غبي بليد بهيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
صلحوا الفيديو رجاءاً ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
مجازف
أي لاعب لايتواجد مع منتخب لانريده
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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