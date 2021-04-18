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«النمر» يوضح تصرفًا خاطئًا بشأن الصيام قبل العمليات الجراحية

منذ 10 دقائق
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«النمر» يوضح تصرفًا خاطئًا بشأن الصيام قبل العمليات الجراحية

الرياض (صدى):
كشف استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الأستاذ الدكتور خالد النمر، اليوم الأحد، عن تصرف خاطئ بشأن الصيام قبل إجراء العمليات الجراحية.

وأوضح الدكتور خالد النمر، أن هناك تصرف خاطئ يتمثل في أن يصوم المريض عن الأكل والشرب من منتصف الليل وعمليته تحت التخدير العام أو الموضعي الساعة 4 العصر اليوم الذي يليه.

وقال "النمر" أن التصرف الصحيح هو: المطلوب حسب توصياتASA العلمية: الامتناع عن الأكل الخفيف 6 ساعات (الأكل الدسم، 8 ساعات)، الامتناع عن شرب السوائل ساعتين (ماء، شاي، قهوة، عصير).

 

العمليات الجراحية
خالد النمر
الصيام

التعليقات

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أحدث التعليقات

جاسم
يا حظه يرحل طيب والاموال اللي صرفها صاحب العمل من يعوضها لكل الله يا مواطن
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفي كل مريض
احمد
وش بيخسر مدير الجامعه إذا خلاها عن بعد!!!!! لاكن ودي يحققون معه ويطلعون عيونه الجيزاني
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يا سلام منظر يجنن
زائر
لان الكره ضربه من راس حجازي ورجعت له افضل من البلنتي ولامعه احد واقرب للباب يطيرها في الهواء وين التدريب ووين التركيز -

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