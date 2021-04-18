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بالفيديو.. قصة «فهد العبدالجبار» ابن المجمعة الذي رباه شقيقه فأصبح صانع الأجيال للأطباء

منذ 3 ساعات
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بالفيديو.. قصة «فهد العبدالجبار» ابن المجمعة الذي رباه شقيقه فأصبح صانع الأجيال للأطباء

الرياض (صدى):
سرد المشرف العام على مستشفى التخصصي والعيادات الملكية سابقًا، الدكتور فهد العبدالجبار، اليوم الأحد، قصة حياته وأهم المحطات فيها.

وقال فهد العبدالجبار، خلال مشاركته مع برنامج "اللقاء من الصفر" على قناة "mbc"، أنه ولد في المجمعة وتوفي أباه في الرابعة من عمره؛ ليتولى شقيقه الأكبر عثمان مهمة تربيته وتعليمه حيث أدخله المدرسة ليبدأ دراسته.

وأشار إلى أنه حينما وصل إلى المرحلة الرابعة في التعليم الابتدائي عرضت على أخيه وظيفة في فرع وزارة الزراعة في الرياض لينتقلوا للعيش في حي الشميسي وعاشوا بدون كهرباء وكان الماء يأتي عن طريق سقاء، فيما أنهى المرحلة الابتدائية بتفوق.

وأنهى العبدالجبار الثانوية وكان من الأوائل ليتم ابتعاثه إلى جامعة القاهرة بقصر العيني في مصر لدراسة الطب، بينما نشبت صراعات في ذلك الوقت ليضطروا للعودة إلى المملكة فقدم طلبًا لدراسة الطب في باكستان حتى أكمل الدراسة الجامعية في لاهور؛ ليتولى بعدها لذة مناصب ساعد خلالها في إحداث نقلة نوعية وصناعة أجيال من الأطباء.

المجمعة
فهد العبدالجبار
العيادات الملكية

التعليقات

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أحدث التعليقات

مسالم
كلام صح وسليم.. ولكن ليس لضعاف العقول القدرة ان يفهموه او يستوعبوه...فلو استنكر الجهلاء على صاحب المعصية ان يؤدي العبادة... لما تاب احد
ابوبدر
صح كلامه . اقرأ القصد بالاخر . امامي حصل موقف لشخص صائم وكانوا معاه اصحابه وهم وجالس يشتري فول وتميس فاصحابه يقولون له انت تخرب بالليل وتبغى تصلي وتصوم وتبغى ربنا يقبل منك . انت ربنا ما يقبل منك واخرتك النار . المعصية الله ان شاء غفر لعبده وان شاء عذبه ولكن لا يمكن تقول لواحد لا تصلي ولا تصوم اذا انت تشرب خمر والا تشرب حشيش وتراك بتدخل النار وما راح ينقبل منك. ولو كل من سوى معصية قلنا له كذا كان الحين كل البشر لا تصلي ولا تصوم لانهم بيقولون طالما رايحين النار رايحين النار فليش نصلي ونصوم .
ابو خالد
النصر الحين اقل الانديه بعدد الاجانب بس عنده لاعبين سعوديين دماءجديده لو حاقظ عليهم راح يكونون فائدتهم يخدمون حتى المنتخبض
د محمد ماجد بخش
لو كنت في غير جامعة لاستعدت مسار تصحيح فهم التأثير الكهروضوئي الذي ينتج من حركة كتلة الذرات وليس من حركة الإلكترونات إلا إن كانت وحدات كمية مغناطيسية كتلتها هي درجة ثقالتها وشحنها هي كتلة ثقالتها
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عند الله خير كثير

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