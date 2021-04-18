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"المطلق": يجوز إخراج الزكاة لمساعدة ذوي الإعاقة على الزواج

منذ ساعة
2047
"المطلق": يجوز إخراج الزكاة لمساعدة ذوي الإعاقة على الزواج

سعيد العجل (صدى):
أفتى عضو الإفتاء في الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ خلف بن محمد المطلق بجواز بذل أموال الزكاة لجمعية تيسير لمساعدة ذوي الإعاقة على الزواج.

وقال الشيخ المطلق: "بعد الاطلاع على أعمال الجمعية وأنهم يقومون بدعم ذوي الإعاقة ذوي الدخل الضعيف والمستحقين تبين لنا جواز وضع الزكاة في الجمعية لما فيه من أمور كثيرة، حيث إن الدعم يذهب للمستحقين وأنه إعانة على الزواج لهؤلاء الفئة العزيزة.

وتعتبر جمعية تيسير لمساعدة ذوي الإعاقة على الزواج من الجمعيات الفريدة النوع، حيث تعتبر الأولى على مستوى الوطن العربي المتخصصة في مجال زواج ذوي الإعاقة من الجنسين بمختلف أنواع إعاقاتهم، وهي ناشئة وتحتاج كل الدعم المادي والمؤازرة المعنوية لتحقيق أهدافها وخدمة مستفيضيها ولا تقتصر خدمتهم فقط قبل وأثناء الزواج بل تمتد تلك الخدمات لما بعد الزواج بالمتابعة والدعم اللوجستي بما يحافظ على نجاح واستمرارية العلاقة الزوجية وتكوين أسرة سعيدة.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية سلمان بن ظافر الشهري: أن الجمعية لديها العديد من المبادرات والبرامج التي تنفذها مستقبلاً لتخدم مستفيديها من كافة الأطياف من أصحاب الإعاقة وخاصة المقبلين على الزواج.

الزواج
الزكاة
المطلق
ذوي الإعاقة

التعليقات

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أحدث التعليقات

جاسم
يا حظه يرحل طيب والاموال اللي صرفها صاحب العمل من يعوضها لكل الله يا مواطن
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفي كل مريض
احمد
وش بيخسر مدير الجامعه إذا خلاها عن بعد!!!!! لاكن ودي يحققون معه ويطلعون عيونه الجيزاني
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يا سلام منظر يجنن
زائر
لان الكره ضربه من راس حجازي ورجعت له افضل من البلنتي ولامعه احد واقرب للباب يطيرها في الهواء وين التدريب ووين التركيز -

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