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بالفيديو.. متحدث الصحة: اقبال ضعيف من النساء للحصول على لقاح كورونا

منذ ساعة
2013
بالفيديو.. متحدث الصحة: اقبال ضعيف من النساء للحصول على لقاح كورونا

الرياض (صدى):
كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي اليوم الأحد أن هناك اقبال ضعيف من النساء للحصول على لقاح كورونا.

ودعا متحدث الصحة النساء للطمأنينة حول اللقاح مؤكداً مأمونيته ومفعوله ضد فيروس كورونا المستجد ، وفقاً لـ " عكاظ " .

كما كشف متحدث الصحة عن رصد تجاوزات في المطاعم أثناء شهر رمضان المبارك ، داعياً جميع المطاعم .

وناشدت وزارة الصحة بشكل فوري كبار السن من الفئة العمرية من (75) عامًا وأكثر، للتوجه إلى أقرب مركز لقاحات كورونا في كافة مناطق المملكة، للتطعيم بلقاح كورونا ، دون حجز موعد مسبق .

وزارة الصحة
كورونا
لقاح كورونا
متحدث الصحة

التعليقات

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
اللهم اصرف عنا هذا الوباء وقنا شر الداء
ابو عمار
هههههههه
ابو عمار
الله يرزقها العريس عاجلا غير اجل
ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله
ابو عمار
يعني توئم وكون احدهم اصغر من الاخر فهذا طبيعي جدا

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