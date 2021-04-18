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جامعة الإمام محمد بن سعود تحذر من الانضمام لمجموعات مشبوهة أثناء الاختبارات

منذ ساعة
1903
جامعة الإمام محمد بن سعود تحذر من الانضمام لمجموعات مشبوهة أثناء الاختبارات

الرياض (صدى):
حذرت عمادة التعليم عن بعد في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، اليوم الأحد، من الانضمام لمجموعات (في الإنترنت أو غيرها) لها طابع مشبوه من حيث مشاركة الإجابات أثناء تأدية الاختبارات الإلكترونية.

وأوضحت أنه يعد ذلك محاولة غش، ومن ثم سترفع الطالب إلى الجهات القانونية بالجامعة ؛ لتطبيق الإجراءات النظامية بحقه، ‏والتي تصل إلى الرسوب في جميع المقررات أو الفصل النهائي من الجامعة أو بهما كليهما.

وأكدت العمادة، على أنه يجب الابتعاد عن الانضمام إلى أي مجموعة في هذا الصدد، في وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها ؛ لئلا تكون عرضة لاتخاذ الإجراءات النظامية.

جامعة الإمام محمد بن سعود
الاختبارات
عمادة التعليم عن بعد

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
اللهم اصرف عنا هذا الوباء وقنا شر الداء
ابو عمار
هههههههه
ابو عمار
الله يرزقها العريس عاجلا غير اجل
ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله
ابو عمار
يعني توئم وكون احدهم اصغر من الاخر فهذا طبيعي جدا

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