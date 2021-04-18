توفر وظائف كابتن توصيل براتب 5900 في الرياض

ابراهيم المتعب (صدى):
أعلنت شركة شيبينق عن توظيف فوري للسعوديين لوظيفة "كابتن توصيل" في مدينة الرياض لعدد ٥٠٠ موظف براتب إجمالي ٥٩٠٠ ريال.
واشترطت الشركة التفرغ للوظيفة للعمل دوام كامل وليس جزئي ولن يتم قبول الموظف الحكومي أو الخاص، وأفادت أن المقابلات من الأحد إلى الخميس من الساعة ٨ مساءً إلى ٢ صباحاً يومياً خلال شهر رمضان حتى اكتمال العدد المطلوب وذلك بمكتبها بالرياض حي قرطبة شارع سعيد بن زيد مدخل مبنى المكاتب بين صيدلية كنوز و محل درعة الدور الأرضي مكتب رقم ٢
ونوهت الشركة على ضرورة إحضار نسخة من السيرة الذاتية وصورة من الهوية ورخصة القيادة والمؤهل والخبرات والحساب البنكي والعنوان الوطني مع الإلتزام بإجراءات الوقاية، فيما باقي التفاصيل خلال المقابلة الشخصية مع مسؤول التوظيف الأستاذ فراج رقم التواصل ٠٥٠٤٤٦٦٨٩٦
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