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بالفيديو.. الفيصل عبر "المسار": سياسة الولايات المتحدة قدمت العراق لإيران

منذ 39 دقيقة
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بالفيديو.. الفيصل عبر "المسار": سياسة الولايات المتحدة قدمت العراق لإيران

نايف السالم (صدى):
أكد الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، في ختام حواره في برنامج المسار على شاشة التلفزيون السعودي، أن سياسة الولايات المتحدة قدمت العراق لإيران، مضيفًا؛ "لن أغير أي خطوة خطوتها في السابق" .

"رحلة حياة" استعرضها الأمير تركي الفيصل في حوار شيق وغير مسبوق مع الدكتور غنام المريخي، حيث انتقل بين أبرز محطات حياته وعمله في الاستخبارات والسلك الدبلوماسي.

وتناولت طاولة النقاش أبرز نقاط الاختلاف بين المملكة والولايات المتحدة خصوصاً بما يتعلق بالتدخل الأمريكي في العراق؛ حيث كشف الأمير تركي عن سر الخلاف الذي نشب بين كوندليزا رايس والأمير سعود الفيصل - رحمه الله - بعد تصريحه عن تقديم الولايات المتحدة لإيران.

وأبان كيف ساهم التدخل العسكري الأمريكي الذي كانت ترفضه المملكة بتقديم العراق "على طبق من فضة" للنظام الإيراني، كما كشف سموه عن مقترح قدمته المملكة سابقاً للولايات المتحدة حول استبدال القوات الأمريكية في العراق بقوات عربية وإسلامية إلا أن ذلك المقترح لم يلقى القبول الأمريكي.

وتعد حلقة الأمير تركي بن فيصل آل سعود، إحدى حلقات برنامج المسار والذي يعرض على القناة السعودية يومياً في شهر رمضان المبارك في تمام الساعة الواحدة صباحاً ليستعرض مسيرة نجاح وقصص لم تروى في حياة مجموعة من أبرز الشخصيات الملهمة والناجحة في المجتمع.

العراق
إيران
تركي الفيصل

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابوبدر
صدق مع الاهلي بزيادة لدرجة ان لاعبين الاهلي المحترفين من كثر رواتبهم اللي تطفح في حساباتهم فسخوا العقود وهجوا ومن قوة الصدق تدمر الاهلي. هو قالك ان بيصدق مع الجميع . ممتاز😏
جاسم
كل البلديات تعرف الحل ولكن لا تريد انها المشكله وهو زحف الباعه ومعروضاتهم على ممر الزبائن ما يجعلوالممر ضيق على الزائن ويشكل الزحام خصوصا مع وجود العمال وعربيات التحميل معا الحل وضع حواجز تحدد حدود البسطات لخلق مساحه تحعل الحركه سهله للجميع وتفادي الزحام والله شاهدت ذلك في سوق الكويت الزبون يتسوق وبكل اريحيه وبدون زحام
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
اوكي قصو عنقه و تخلصو من شره
ابو عمار
ههههههههههههههههه

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