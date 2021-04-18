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"هدف": دعم 50% من الأجر عند التوظيف في المنشأة الصناعية

منذ ساعة
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"هدف": دعم 50% من الأجر عند التوظيف في المنشأة الصناعية

الرياض (صدى):
يسهم صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" في تقديم برامج دعم التدريب والتوظيف للقطاع الصناعي من خلال تحمل 50% من الأجر عند التوظيف والتدريب والتأهيل على رأس العمل في المنشأة الصناعية ضمن إطلاق برنامج دعم الأجور لتحفيز توطين وظائف القطاع الصناعي بمختلف مناطق المملكة خلال العام الجاري 2021م.

وتتضمن أوجه الدعم الاستفادة من برنامج دعم نقل المرأة العاملة "وصول" لمن تقل رواتبهن عن 8000 آلاف ريال، والاستفادة أيضاً من برامج التدريب المعتمدة لدى الصندوق، في حين تغطي برامج الدعم جميع المصانع التي لديها ترخيص صناعي، كما تغطي فرص العمل في جميع مناطق المملكة.

ودعا الصندوق أصحاب المنشآت الصناعية إلى الانضمام لبرنامج دعم القطاع الصناعي وتسجيل الفرص الوظيفية للمنشأة من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) taqat.sa للاستفادة من دعم الصندوق للقطاع الصناعي.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الصناعة والثروة المعدنية قد أعلنتا الأسبوع المنصرم عن إطلاق برنامج دعم الأجور لتحفيز توطين وظائف القطاع الصناعي بمختلف مناطق المملكة خلال العام الجاري 2021م، بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومجلس الغرف السعودية، عبر تقديم محفزات ودعم للمصانع واستقطاب الكفاءات الوطنية للعمل فيها.

ووفقاً لآلية العمل، سيتعين على الجهات المشاركة رفع جاذبية الوظائف في المصانع للسعوديين، وتوفير البيئة المناسبة لهم للالتحاق بالعمل في القطاع الصناعي من خلال إيجاد التشريعات والتنظيمات التي تسهم في انضمامهم للعمل في القطاع، إضافة إلى تقديم الدعم من قبل الصندوق، والجوانب التدريبية والتأهيلية من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

يذكر أن الخطة تأتي تفعيلاً لمذكرة التفاهم التي وقعت بين عدد من الجهات ضمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، ومجلس الغرف السعودية، وعقدت أكثر من 16 اجتماعًا تنفيذيًا لدراسة مستهدفات القطاع الصناعي، إضافة إلى الاستماع لمطالب الصناعيين والتحديات التي تواجههم.

هدف
صندوق تنمية الموارد البشرية
القطاع الصناعي

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابوبدر
صدق مع الاهلي بزيادة لدرجة ان لاعبين الاهلي المحترفين من كثر رواتبهم اللي تطفح في حساباتهم فسخوا العقود وهجوا ومن قوة الصدق تدمر الاهلي. هو قالك ان بيصدق مع الجميع . ممتاز😏
جاسم
كل البلديات تعرف الحل ولكن لا تريد انها المشكله وهو زحف الباعه ومعروضاتهم على ممر الزبائن ما يجعلوالممر ضيق على الزائن ويشكل الزحام خصوصا مع وجود العمال وعربيات التحميل معا الحل وضع حواجز تحدد حدود البسطات لخلق مساحه تحعل الحركه سهله للجميع وتفادي الزحام والله شاهدت ذلك في سوق الكويت الزبون يتسوق وبكل اريحيه وبدون زحام
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
اوكي قصو عنقه و تخلصو من شره
ابو عمار
ههههههههههههههههه

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