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الأمن البيئي يوقف 37 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

منذ 44 دقيقة
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الأمن البيئي يوقف 37 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

الرياض (صدى):
أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (37) مخالفًا لنظام البيئة، منهم (19) مواطنًا و(18) مقيمًا من الجنسيات السودانية واليمنية والباكستانية والصومالية، ارتكبوا مخالفات رعي (2161) رأسًا من الإبل و(200) رأس من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (999) و(996) في جميع مناطق المملكة، والرقم (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض.

نظام البيئة
القوات الخاصة للأمن البيئي
مخالفات رعي

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابوبدر
صدق مع الاهلي بزيادة لدرجة ان لاعبين الاهلي المحترفين من كثر رواتبهم اللي تطفح في حساباتهم فسخوا العقود وهجوا ومن قوة الصدق تدمر الاهلي. هو قالك ان بيصدق مع الجميع . ممتاز😏
جاسم
كل البلديات تعرف الحل ولكن لا تريد انها المشكله وهو زحف الباعه ومعروضاتهم على ممر الزبائن ما يجعلوالممر ضيق على الزائن ويشكل الزحام خصوصا مع وجود العمال وعربيات التحميل معا الحل وضع حواجز تحدد حدود البسطات لخلق مساحه تحعل الحركه سهله للجميع وتفادي الزحام والله شاهدت ذلك في سوق الكويت الزبون يتسوق وبكل اريحيه وبدون زحام
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
اوكي قصو عنقه و تخلصو من شره
ابو عمار
ههههههههههههههههه

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