الحرس الوطني تدعو 29 من المتقدمين على وظائفها لاستكمال إجراءات الكشف الطبي

فاطمة المالكي (صدى):
دعت وزارة الحرس الوطني، اليوم الأحد، 29 من المرشحين والمرشحات المتقدمين على الوظائف المعلن عنها في تاريخ 1442/05/07هـ لاستكمال إجراءات الكشف الطبي في مستشفيات الحرس الوطني في إحدى المدن التالية: الرياض، جدة، الدمام.
وأوضحت الوزارة، أنه لاختيار المدينة المراد الكشف فيها الاتصال على الرقم: 0112525300 تحويلة رقم 23415 أو رقم 23379 أو عبر البريد الإلكتروني: [email protected]
وأشارت إلى أن ذلك لمدة ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان، بينما في حال عدم التواصل خلال الفترة المحددة سيتم تحويل الكشف لمدينة الرياض، وعدم إجراء الكشف الطبي خلال فترة الترشيح يعتبر عدولًا عن الرغبة بالتوظيف، بينما للمزيد من المعلومات عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنــــــــــــا .