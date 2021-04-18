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الحرس الوطني تدعو 29 من المتقدمين على وظائفها لاستكمال إجراءات الكشف الطبي

منذ 49 دقيقة
1727
الحرس الوطني تدعو 29 من المتقدمين على وظائفها لاستكمال إجراءات الكشف الطبي

فاطمة المالكي (صدى):
دعت وزارة الحرس الوطني، اليوم الأحد، 29 من المرشحين والمرشحات المتقدمين على الوظائف المعلن عنها في تاريخ 1442/05/07هـ لاستكمال إجراءات الكشف الطبي في مستشفيات الحرس الوطني في إحدى المدن التالية: الرياض، جدة، الدمام.

وأوضحت الوزارة، أنه لاختيار المدينة المراد الكشف فيها الاتصال على الرقم: 0112525300 تحويلة رقم 23415 أو رقم 23379 أو عبر البريد الإلكتروني: [email protected]

وأشارت إلى أن ذلك لمدة ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان، بينما في حال عدم التواصل خلال الفترة المحددة سيتم تحويل الكشف لمدينة الرياض، وعدم إجراء الكشف الطبي خلال فترة الترشيح يعتبر عدولًا عن الرغبة بالتوظيف، بينما للمزيد من المعلومات عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنــــــــــــا .

 

وظائف
الدمام
جدة
الرياض
الحرس الوطني
الكشف الطبي

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابوبدر
صدق مع الاهلي بزيادة لدرجة ان لاعبين الاهلي المحترفين من كثر رواتبهم اللي تطفح في حساباتهم فسخوا العقود وهجوا ومن قوة الصدق تدمر الاهلي. هو قالك ان بيصدق مع الجميع . ممتاز😏
جاسم
كل البلديات تعرف الحل ولكن لا تريد انها المشكله وهو زحف الباعه ومعروضاتهم على ممر الزبائن ما يجعلوالممر ضيق على الزائن ويشكل الزحام خصوصا مع وجود العمال وعربيات التحميل معا الحل وضع حواجز تحدد حدود البسطات لخلق مساحه تحعل الحركه سهله للجميع وتفادي الزحام والله شاهدت ذلك في سوق الكويت الزبون يتسوق وبكل اريحيه وبدون زحام
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
اوكي قصو عنقه و تخلصو من شره
ابو عمار
ههههههههههههههههه

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