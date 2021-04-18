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"الصندوق العقاري" يدعو ملاك 12 ألف شقة سكنية لتحديث بياناتهم

منذ ساعة
1989
"الصندوق العقاري" يدعو ملاك 12 ألف شقة سكنية لتحديث بياناتهم

سعيد العجل (صدى):
في 6 مجمعات سكنية بالرياض والدمام دعا صندوق التنمية العقارية، ملاك أكثر من 12 ألف شقة في 6 مجمعات سكنية بالمملكة لتحديث بياناتهم في مدة أقصاها 15 شوال المقبل؛ تمهيداً لإصدار صكوك ملكية وحداتهم العقارية.

وقال المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية، حمود العصيمي، أن الصندوق انتهى مؤخراً من فرز الوحدات السكنية بالتنسيق مع وزارة العدل، وذلك في مجمعات " الرياض، الدمام، جدة، الخبر" تمهيداً لإصدار الصكوك لملاك الشقق في تلك المجمعات، داعياً ملاك اكثر من 12 ألف شقة لسرعة مراجعة فروع "الصندوق العقاري" وتحديث بياناتهم في مدة اقصاها نهاية دوام يوم الخميس 15 شوال الموافق 27 مايو المقبل.

وأضاف العصيمي، أن الهدف من تحديث بيانات المستفيدين من ملاك الشقق في المجمعات السكنية، اصدار الصكوك بشكل نهائي لملاكها، موضحاً انه في حالة عدم المراجعة وتحديث البيانات خلال المدة الزمنية المحددة سيتخذ " الصندوق العقاري" الاجراء النظامي المناسب حيال ذلك .

الجدير بالذكر أن المجمعات السكنية هي: مجمع إسكان المعذر بمدينة الرياض، مجمع إسكان طريق الخرج بمدينة الرياض، مجمع الإسكان العام بمحافظة جدة، مجمع الإسكان العاجل بمحافظة جدة، مجمع إسكان الدمام، مجمع إسكان محافظة الخبر، ولمزيد من المعلومات مركز الاتصال الموحد (199088) وقنوات التواصل الاجتماعي مهيأة للرد على استفسارات وآلية التحديث لملاك الشقق السكنية.

الرياض
صندوق التنمية العقارية

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابوبدر
صدق مع الاهلي بزيادة لدرجة ان لاعبين الاهلي المحترفين من كثر رواتبهم اللي تطفح في حساباتهم فسخوا العقود وهجوا ومن قوة الصدق تدمر الاهلي. هو قالك ان بيصدق مع الجميع . ممتاز😏
جاسم
كل البلديات تعرف الحل ولكن لا تريد انها المشكله وهو زحف الباعه ومعروضاتهم على ممر الزبائن ما يجعلوالممر ضيق على الزائن ويشكل الزحام خصوصا مع وجود العمال وعربيات التحميل معا الحل وضع حواجز تحدد حدود البسطات لخلق مساحه تحعل الحركه سهله للجميع وتفادي الزحام والله شاهدت ذلك في سوق الكويت الزبون يتسوق وبكل اريحيه وبدون زحام
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
اوكي قصو عنقه و تخلصو من شره
ابو عمار
ههههههههههههههههه

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