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التأمنيات الاجتماعية توضح شروط ضم مدد الاشتراك السابقة لنظام التقاعد

منذ ساعة
2196
التأمنيات الاجتماعية توضح شروط ضم مدد الاشتراك السابقة لنظام التقاعد

الرياض (صدى):
أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية شروط ضم مدد الاشتراك السابقة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية إلى مدد التقاعد المدني أو العسكري.

وقالت المؤسسة أن الشروط تتضمن ما يلي: أن يتقدم المشترك بطلب الضم قبل انتهاء خدمته في النظام الأخير، و ألا يكون المشترك قد تسلم عن تلك المدة مكافأة أو معاشا، ألا تقل المدة المطلوب ضمها عن سنة.

كما اشترطت بأن لا يزيد عمر المشترك على 59 عاماً عند طلب الضم عدا المشترك الذي على رأس العمل الخاصع للنظام الأخير في 24 شوال 1437هـ، فيتم قبول طلب الضم حتى لو تجاوز في تاريخ تقديم الطلب سن 59 عاماً، و ألا يكون المعاش في النظام الأول قد استحق بسبب العجز.

التأمينات الاجتماعية
نظام التقاعد
مدد الإشتراك

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابوبدر
صدق مع الاهلي بزيادة لدرجة ان لاعبين الاهلي المحترفين من كثر رواتبهم اللي تطفح في حساباتهم فسخوا العقود وهجوا ومن قوة الصدق تدمر الاهلي. هو قالك ان بيصدق مع الجميع . ممتاز😏
جاسم
كل البلديات تعرف الحل ولكن لا تريد انها المشكله وهو زحف الباعه ومعروضاتهم على ممر الزبائن ما يجعلوالممر ضيق على الزائن ويشكل الزحام خصوصا مع وجود العمال وعربيات التحميل معا الحل وضع حواجز تحدد حدود البسطات لخلق مساحه تحعل الحركه سهله للجميع وتفادي الزحام والله شاهدت ذلك في سوق الكويت الزبون يتسوق وبكل اريحيه وبدون زحام
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
اوكي قصو عنقه و تخلصو من شره
ابو عمار
ههههههههههههههههه

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