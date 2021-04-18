إثيوبيا تؤكد على موعد الملء الثاني لسد النهضة: يوليو القادم

أديس أبابا (صدى):
كشف رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الأحد، أن الملء الثاني لسد النهضة سيتم خلال موسم المطر في شهري يوليو وأغسطس.
وأوضح آبي أحمد، أن هذا سيمنع حدوث فيضانات في السودان، مؤكدًا أن "إثيوبيا، بينما تعمل لتلبية احتياجاتها، فإنه لا نية لديها لإلحاق الضرر بدول المصب"، مضيفًا: "الأمطار الغزيرة العام الماضي ساعدت على إتمام الملء الأول للسد بنجاح، وفي الوقت نفسه حال السد بلا شك دون حدوث فيضانات عارمة في السودان".
وكانت قد فشلت جولة مفاوضات عقدت في كينشاسا في وقت سابق من الشهر الجاري بمشاركة مصر والسودان. واتهمت القاهرة والخرطوم أديس آبابا بالتعنت وإفشال المفاوضات، وتطالب مصر والسودان بإشراك آلية وساطة رباعية دولية تضم الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة في المفاوضات المتعثرة الخاصة بسد النهضة، وهو ما ترفضه إثيوبيا.