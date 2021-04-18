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إثيوبيا تؤكد على موعد الملء الثاني لسد النهضة: يوليو القادم

منذ ساعة
2013
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إثيوبيا تؤكد على موعد الملء الثاني لسد النهضة: يوليو القادم

أديس أبابا (صدى):
كشف رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الأحد، أن الملء الثاني لسد النهضة سيتم خلال موسم المطر في شهري يوليو وأغسطس.

وأوضح آبي أحمد، أن هذا سيمنع حدوث فيضانات في السودان، مؤكدًا أن "إثيوبيا، بينما تعمل لتلبية احتياجاتها، فإنه لا نية لديها لإلحاق الضرر بدول المصب"، مضيفًا: "الأمطار الغزيرة العام الماضي ساعدت على إتمام الملء الأول للسد بنجاح، وفي الوقت نفسه حال السد بلا شك دون حدوث فيضانات عارمة في السودان".

وكانت قد فشلت جولة مفاوضات عقدت في كينشاسا في وقت سابق من الشهر الجاري بمشاركة مصر والسودان. واتهمت القاهرة والخرطوم أديس آبابا بالتعنت وإفشال المفاوضات، وتطالب مصر والسودان بإشراك آلية وساطة رباعية دولية تضم الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة في المفاوضات المتعثرة الخاصة بسد النهضة، وهو ما ترفضه إثيوبيا.

 

مصر
السودان
إثيوبيا
سد النهضة

التعليقات

عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 579
منذ ساعة
الموضوع سهل، اذا نقصت نقطه ماء واحد من حصة مصر او السودان فإن دك السد وتدميره اصبح واجب وطني ومسألة حياه او موت (نقطة على السطر).
اثيوبيا يبغوا يبيعوا الماء لدول وشركات وهذي حصة مصر والسودان.

طيب، هذا معناه حرب مباشرة مع السودان، وحرب عن بعد مع مصر. وثأر متواصل لسنوات وسنوات، فهل تستطيع اثيوبيا الصمود في حرب لمده طويلة. اظن انها لن تستطيع وسينتهى الامر بتفكيك اثيوبيا لعدة دول بسبب الحروب العرقية النائمة في اثيوبيا.
فقط على مصر والسودان تحصين منشآتهم.

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أحدث التعليقات

ابوبدر
صدق مع الاهلي بزيادة لدرجة ان لاعبين الاهلي المحترفين من كثر رواتبهم اللي تطفح في حساباتهم فسخوا العقود وهجوا ومن قوة الصدق تدمر الاهلي. هو قالك ان بيصدق مع الجميع . ممتاز😏
جاسم
كل البلديات تعرف الحل ولكن لا تريد انها المشكله وهو زحف الباعه ومعروضاتهم على ممر الزبائن ما يجعلوالممر ضيق على الزائن ويشكل الزحام خصوصا مع وجود العمال وعربيات التحميل معا الحل وضع حواجز تحدد حدود البسطات لخلق مساحه تحعل الحركه سهله للجميع وتفادي الزحام والله شاهدت ذلك في سوق الكويت الزبون يتسوق وبكل اريحيه وبدون زحام
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
اوكي قصو عنقه و تخلصو من شره
ابو عمار
ههههههههههههههههه

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