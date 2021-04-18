تشكيلة الهلال في مباراته المرتقبه أمام شباب الأهلي دبي اليوم

نواف السالم (صدى):
كشفت تقارير صحفية اليوم الأحد تشكيلة فريق الهلال أمام شباب الأهلي دبي الإماراتي مساء اليوم الأحد بالجولة الثانية للمجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال آسيا.
وأكدت أن تشكيلة الهلال تضم الحارس عبد الله المعيوف وأمامه رباعي خط الدفاع علي آل بليهي والكوري الجنوبي جانج هيون سو حال اكتمال جاهزيته ومحمد البريك وياسر الشهراني.
أما خط الوسط يقوده عبد الله عطيف وبجواره محمد كنو وعلى الأطراف لوسيانو فييتو وأندريه كاريلو حال جاهزيتهما مع الثنائي الهجوم هتان باهبري وبافتيمبي غوميز .
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ومن المحتمل أن يدخل الثنائي فواز الطريس وصالح الشهري على حساب فييتو وكاريلو حال عدم اكتمال جاهزيتهما بجانب محمد جحفلي بديلا من جانج هيون حال عدم تعافيه .
ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب "الأمير فيصل بن فهد" بالرياض في الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد بتوقيت الإمارات، الحادية عشرة مساء بتوقيت الإمارات.