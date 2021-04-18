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تشكيلة الهلال في مباراته المرتقبه أمام شباب الأهلي دبي اليوم

منذ ساعة
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تشكيلة الهلال في مباراته المرتقبه أمام شباب الأهلي دبي اليوم

نواف السالم (صدى):
كشفت تقارير صحفية اليوم الأحد تشكيلة فريق الهلال أمام شباب الأهلي دبي الإماراتي مساء اليوم الأحد بالجولة الثانية للمجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال آسيا.

وأكدت أن تشكيلة الهلال تضم الحارس عبد الله المعيوف وأمامه رباعي خط الدفاع علي آل بليهي والكوري الجنوبي جانج هيون سو حال اكتمال جاهزيته ومحمد البريك وياسر الشهراني.

أما خط الوسط يقوده عبد الله عطيف وبجواره محمد كنو وعلى الأطراف لوسيانو فييتو وأندريه كاريلو حال جاهزيتهما مع الثنائي الهجوم هتان باهبري وبافتيمبي غوميز .

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ومن المحتمل أن يدخل الثنائي فواز الطريس وصالح الشهري على حساب فييتو وكاريلو حال عدم اكتمال جاهزيتهما بجانب محمد جحفلي بديلا من جانج هيون حال عدم تعافيه .

ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب "الأمير فيصل بن فهد" بالرياض في الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد بتوقيت الإمارات، الحادية عشرة مساء بتوقيت الإمارات.

الهلال
الأهلي

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابوبدر
صدق مع الاهلي بزيادة لدرجة ان لاعبين الاهلي المحترفين من كثر رواتبهم اللي تطفح في حساباتهم فسخوا العقود وهجوا ومن قوة الصدق تدمر الاهلي. هو قالك ان بيصدق مع الجميع . ممتاز😏
جاسم
كل البلديات تعرف الحل ولكن لا تريد انها المشكله وهو زحف الباعه ومعروضاتهم على ممر الزبائن ما يجعلوالممر ضيق على الزائن ويشكل الزحام خصوصا مع وجود العمال وعربيات التحميل معا الحل وضع حواجز تحدد حدود البسطات لخلق مساحه تحعل الحركه سهله للجميع وتفادي الزحام والله شاهدت ذلك في سوق الكويت الزبون يتسوق وبكل اريحيه وبدون زحام
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
اوكي قصو عنقه و تخلصو من شره
ابو عمار
ههههههههههههههههه

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