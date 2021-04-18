الحكم بحبس زوجة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي وابنته

تونس (صدى):
قضت السلطات التونسية بمعاقبة ليلى الطرابلسي، زوجة الرئيس التونسي الأسبق، زين العابدين بن علي، وابنتهما، نسرين بن علي، بالسجن لمدة ست سنوات غيابيا وذلك في قضية تتعلق بشبهة فساد مالي.
وتمت إحالة زوجة ابن علي وابنتهما نسرين إلى المحاكمة عملا بالفصل 96 من المجلة الجزائية، المتعلق بتحقيق موظف عمومي أو شبهه لفائدة لا وجه لها سواء لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة.
وأوضحت وزيرة العدل التونسية بالنيابة حسناء بن سليمان، الشهر الماضي، إنه تم إقرار تمديد آجال تجميد أموال الرئيس الراحل زين العابدين بن علي ومن معه في كندا لمدة 5 سنوات ابتداء من الـ 23 من مارس، مشددة على أن المجهودات متواصلة لاسترجاع الأموال المنهوبة في الخارج رغم الصعوبات.