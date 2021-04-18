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الحكم بحبس زوجة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي وابنته

منذ ساعة
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الحكم بحبس زوجة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي وابنته

تونس (صدى):
قضت السلطات التونسية بمعاقبة ليلى الطرابلسي، زوجة الرئيس التونسي الأسبق، زين العابدين بن علي، وابنتهما، نسرين بن علي، بالسجن لمدة ست سنوات غيابيا وذلك في قضية تتعلق بشبهة فساد مالي.

وتمت إحالة زوجة ابن علي وابنتهما نسرين إلى المحاكمة عملا بالفصل 96 من المجلة الجزائية، المتعلق بتحقيق موظف عمومي أو شبهه لفائدة لا وجه لها سواء لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة.

وأوضحت وزيرة العدل التونسية بالنيابة حسناء بن سليمان، الشهر الماضي، إنه تم إقرار تمديد آجال تجميد أموال الرئيس الراحل زين العابدين بن علي ومن معه في كندا لمدة 5 سنوات ابتداء من الـ 23 من مارس، مشددة على أن المجهودات متواصلة لاسترجاع الأموال المنهوبة في الخارج رغم الصعوبات.

تونس
زين العابدين بن علي
حبس
الرئيس التونسي

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 48954
منذ ساعة
طيب

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أحدث التعليقات

ابوبدر
صدق مع الاهلي بزيادة لدرجة ان لاعبين الاهلي المحترفين من كثر رواتبهم اللي تطفح في حساباتهم فسخوا العقود وهجوا ومن قوة الصدق تدمر الاهلي. هو قالك ان بيصدق مع الجميع . ممتاز😏
جاسم
كل البلديات تعرف الحل ولكن لا تريد انها المشكله وهو زحف الباعه ومعروضاتهم على ممر الزبائن ما يجعلوالممر ضيق على الزائن ويشكل الزحام خصوصا مع وجود العمال وعربيات التحميل معا الحل وضع حواجز تحدد حدود البسطات لخلق مساحه تحعل الحركه سهله للجميع وتفادي الزحام والله شاهدت ذلك في سوق الكويت الزبون يتسوق وبكل اريحيه وبدون زحام
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
اوكي قصو عنقه و تخلصو من شره
ابو عمار
ههههههههههههههههه

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