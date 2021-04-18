الأعداد السابقة للصحيفة

الاتحاد يجتمع مع كاريلي لوضع برنامج خاص للفريق

منذ ساعة
1773
الاتحاد يجتمع مع كاريلي لوضع برنامج خاص للفريق

نواف السالم (صدى):
تسبب تعادل نادي الاتحاد أمام الباطن في الجولة 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في اندلاع موجة غضب جماهيرية؛ حيث يوجد الفريق في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 46 نقطة.

وكشفت تقارير صحافية، أن حامد البلوي المدير التنفيذي في الاتحاد، عقد اجتماعا مع المدرب البرازيلي كاريلي، من أجل وضع برنامج خاص للفريق خلال الفترة المقبلة، فيما منح كاريلي، لاعبي الفريق إجازة من التدريبات لمدة إسبوع خلال فترة توقف الدوري بسبب مشاركة أندية الأهلي والهلال والنصر في دوري أبطال آسيا.

وذكرت التقارير أن خلال فترة توقف الدوري، سيقوم كاريلي بخوض مباراتين وديتين مع فرق من دوري المحترفين، على أن تكون الأولى في 2 مايو المقبل، والثانية في الثامن من نفس الشهر.

 

 

الاتحاد
دوري المحترفين
كاريلي

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

خالد
هههههههههه انفضحوا وحطوها برأس هالموظف الغلبان . ههههههههه
د محمد ماجد بخش
مجموع وحدات ثقالة العنصر العددية هي ما يكافيء مجموع وحدات العنصر المغناطيسية بدلالة عددية مكافئة تمثل لتكافؤ وحدات العناصر العددية الممثلة لثقالة وحدة كتلة العنصر الفراغية مع عدد ذرات العنصر الثقالية المكافئة مغناطيسيا لوحدة العنصر المغناطيسية الممثلة بوحدات الثقالة المحورية العددية
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

أخر الأخبار

وفاء عامر تطلب تدخل الشرطة بسبب ريهام حجاج
وفاء عامر تطلب تدخل الشرطة بسبب ريهام حجاج
منذ 21 دقيقة 457
الهيئة العامة المنافسة توفر وظائف قانونية شاغرة لحملة البكالوريوس
الهيئة العامة المنافسة توفر وظائف قانونية شاغرة لحملة البكالوريوس
منذ 26 دقيقة 1439
البدء في تطوير 5 مواقع تاريخية في مكة
البدء في تطوير 5 مواقع تاريخية في مكة
منذ 36 دقيقة 1735
الاتحاد يجتمع مع كاريلي لوضع برنامج خاص للفريق
الاتحاد يجتمع مع كاريلي لوضع برنامج خاص للفريق
منذ ساعة 1774
السمنة تزيد خطر فقد الجنين
السمنة تزيد خطر فقد الجنين
منذ ساعة 1535
فتاة تنهي حياتها الزوجية بسبب صورة لزوجها على فيسبوك !
فتاة تنهي حياتها الزوجية بسبب صورة لزوجها على فيسبوك !
منذ ساعة 1111
صورة من مكة المكرمة منذ 32 عام
صورة من مكة المكرمة منذ 32 عام
منذ ساعة 1554
رجل ينتقم من زوجته بطريقة مروعة ويفر هارباً
رجل ينتقم من زوجته بطريقة مروعة ويفر هارباً
منذ ساعة 1052
هزة أرضية خفيفة بالكويت جراء زلزال بإيران
هزة أرضية خفيفة بالكويت جراء زلزال بإيران
منذ ساعة 2032
استقرار أسعار الذهب في المملكة اليوم
استقرار أسعار الذهب في المملكة اليوم
منذ ساعة 2109