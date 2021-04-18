الاتحاد يجتمع مع كاريلي لوضع برنامج خاص للفريق

نواف السالم (صدى):
تسبب تعادل نادي الاتحاد أمام الباطن في الجولة 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في اندلاع موجة غضب جماهيرية؛ حيث يوجد الفريق في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 46 نقطة.
وكشفت تقارير صحافية، أن حامد البلوي المدير التنفيذي في الاتحاد، عقد اجتماعا مع المدرب البرازيلي كاريلي، من أجل وضع برنامج خاص للفريق خلال الفترة المقبلة، فيما منح كاريلي، لاعبي الفريق إجازة من التدريبات لمدة إسبوع خلال فترة توقف الدوري بسبب مشاركة أندية الأهلي والهلال والنصر في دوري أبطال آسيا.
وذكرت التقارير أن خلال فترة توقف الدوري، سيقوم كاريلي بخوض مباراتين وديتين مع فرق من دوري المحترفين، على أن تكون الأولى في 2 مايو المقبل، والثانية في الثامن من نفس الشهر.