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صورة من مكة المكرمة منذ 32 عام

منذ ساعة
1551
صورة من مكة المكرمة منذ 32 عام

التعليقات

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أحدث التعليقات

خالد
هههههههههه انفضحوا وحطوها برأس هالموظف الغلبان . ههههههههه
د محمد ماجد بخش
مجموع وحدات ثقالة العنصر العددية هي ما يكافيء مجموع وحدات العنصر المغناطيسية بدلالة عددية مكافئة تمثل لتكافؤ وحدات العناصر العددية الممثلة لثقالة وحدة كتلة العنصر الفراغية مع عدد ذرات العنصر الثقالية المكافئة مغناطيسيا لوحدة العنصر المغناطيسية الممثلة بوحدات الثقالة المحورية العددية
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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