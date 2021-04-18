هزة أرضية خفيفة بالكويت جراء زلزال بإيران

خالد الظفيري (صدى):
تعرضت الكويت لهزة أرضية ناجمة عن زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر ضرب محافظتي بوشهر وفارس جنوب إيران.
وقال التلفزيون الإيراني، الأحد، أن هذا الزلزال بلغت قوته 5.9 درجة على مقياس ريختر وضرب الحدود الإدارية بين محافظتي بوشهر وفارس جنوبي البلاد في الساعة 11:11:50 (التوقيت المحلي) من صباح اليوم الأحد“، مضيفا أن ”الزلزال كان مركزه بندر غناوه بمدينة بوشهر“.
وأضاف أن الزلزال بلغ عمقه 10 كيلومترات وشعر به سكان محافظة خوزستان ذات الغالبية العربية“، دون تقديم المزيد من المعلومات عن حجم الخسائر والأضرار.