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هزة أرضية خفيفة بالكويت جراء زلزال بإيران

منذ ساعة
2029
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هزة أرضية خفيفة بالكويت جراء زلزال بإيران

خالد الظفيري (صدى):
تعرضت الكويت لهزة أرضية ناجمة عن زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر ضرب محافظتي بوشهر وفارس جنوب إيران.

وقال التلفزيون الإيراني، الأحد، أن هذا الزلزال بلغت قوته 5.9 درجة على مقياس ريختر وضرب الحدود الإدارية بين محافظتي بوشهر وفارس جنوبي البلاد في الساعة 11:11:50 (التوقيت المحلي) من صباح اليوم الأحد“، مضيفا أن ”الزلزال كان مركزه بندر غناوه بمدينة بوشهر“.

وأضاف أن الزلزال بلغ عمقه 10 كيلومترات وشعر به سكان محافظة خوزستان ذات الغالبية العربية“، دون تقديم المزيد من المعلومات عن حجم الخسائر والأضرار.

إيران
الكويت

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 127127
منذ 23 دقيقة
الله يستر على اخواننا في الكويت ..

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أحدث التعليقات

خالد
هههههههههه انفضحوا وحطوها برأس هالموظف الغلبان . ههههههههه
د محمد ماجد بخش
مجموع وحدات ثقالة العنصر العددية هي ما يكافيء مجموع وحدات العنصر المغناطيسية بدلالة عددية مكافئة تمثل لتكافؤ وحدات العناصر العددية الممثلة لثقالة وحدة كتلة العنصر الفراغية مع عدد ذرات العنصر الثقالية المكافئة مغناطيسيا لوحدة العنصر المغناطيسية الممثلة بوحدات الثقالة المحورية العددية
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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