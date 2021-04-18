الكشف عن نقاط ضعف نجوم ميركاتو الصيف

وكالات (صدى):
تنطلق سوق الانتقالات الصيفية بعد عدة أيام ، وسط اهتمام كبير بالعديد من اللاعبين البارز اسمهم في عالم كرة القدم، ويتصارع العديد من الأندية للحصول على خدمات أفضل المواهب الكروية،
وسلط تقرير الضوء على نقاط الضعف لدى بعض الأسماء المطروحة في سوق الانتقالات، ملقيًا الضوء للجماهير على ما قد يعيد حسابتهم في اختيار الأفضل لفريقهم وفي مقدمتهم ميسي.
يسعى برشلونة الإسباني من أجل التجديد ليونيل ميسي ويسعى باريس سان جيرمان الفرنسي بقوة إلى جانب مانشستر سيتي الإنجليزي، على الرغم انه لم يعد يلعب كجناح بعد فقدانه لسرعته الكبيرة التي تمتع بها سابقًا، وعلى النادي الذي يرغب التوقيع معه الانتباه لما يستطيع ميسي تقديمه في المواسم المقبلة.
وأثار ميسي مخاوف بعض الأندية، بسب لعبه لناد واحد على مدار الأعوام الماضية، ولم يسبق له وان انتقل إلى أي فريق آخر، كيف سيبلي ويتأقلم حين يغادر إسبانيا.
كما عرف هالاند نجم دورتموند صاحب الـ 20 عامًا، بكثرة غيابه عن العديد من المباريات بداعي الإصابات المتكررة، بالإضافة أن والده ووكيل أعماله الذان يبحثان عن الأموال من خلف هالاند،و قد يكونا عنصر مثير للمخاوف في المستقبل.
وآثار هاري كين نجم توتنهام الهداف، اهتمام العديد من الأندية، على رأسهم ريال مدريد الإسباني، ونقطة الضعف الرئيسية له هي لعنة الإصابات، الإنجليزي يتعرض للإصابة بشكل متكرر في مختلف أوقات الموسم، حيث يغيب في العديد من الأحيان عن المواعيد الكبرى للسبيرز.
ويظل الأمر محير بالنسبة للأندية التي ستدفع مئات الملايين في هؤلاء النجوم، دون أي ضمان للتألق وإحراز الألقاب والانتصارات.