"الخطوط السعودية للتموين" تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت شركة الخطوط السعودية للتموين باب التقديم على وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس بالدمام وجدة ، وفقاً لهذه التفاصيل :
- مساعد مدير مكتب نائب الرئيس التنفيذي "جدة " : بكلوريوس مع خبرة لا تقل عن عامين ، وإجادة الإنجليزية والعربية تحدثاً وكتابة .
- أخصائي الدعاوى القضائية "جدة " : بكالوريوس في القانون ، وخبرة لا تقل عن عام .
- مستشار قانوني " جدة " : بكالوريوس في القانون وخبرة لا تقل عن 3سنوات .
- مساعد إدارة مكتب المدير المالي " جدة " : بكالوريوس وخبرة لا تقل عن 3 سنوات ، إجادة الحاسب الآلي وبرامج " مايكروسوفت أوفيس .
- مراقب الجودة " الدمام " : بكالوريوس وخبرة لا تقل عن 3 سنوات ، إجادة الحاسب الآلي خاصةً برامج مايكروسوفت أوفيس .
ويمكن التقديم الآن وحتى الإكتفاء من العدد المطلوب عبر الروابط التالية على الترتيب : هنا
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