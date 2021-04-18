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سفير الصين بالمملكة يوضح سبب زيارته لـ بيت البيعة بالأحساء

منذ ساعة
1621
سفير الصين بالمملكة يوضح سبب زيارته لـ بيت البيعة بالأحساء

الأحساء (صدى):
حرص السفير الصيني لدى المملكة تشين ويكينغ، على زيارة بيت البيعة ومسجد الشيخ أبو بكر بالأحساء، وعبر عن سعادته بهذه الزيارة.

ونشر ويكينغ، صورة توثق زيارته لبيت البيعة، مبينا أنه تأكد أن القيادة الرشيدة تحمل على عاتقها مسؤولية توحيد الوطن وسعادة الشعب.

وقال السفير الصيني بالمملكة، أن زيارته تأتي إثر مشاهدته لحلقة "المساجد التاريخية" برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، التي تحكي قصص بيت البيعة ومسجد الشيخ أبو بكر بالأحساء.

يجدر الإشارة إلى أن مسجد الشيخ أبو بكر بمحافظة الأحساء، يأتي ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية بالمملكة.

الأحساء
سفير الصين بالمملكة
بيت البيعة

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أحدث التعليقات

زعيم اااسيا
استغغر الله من هذي الاشكال مبزره بلاحدود اعلامنا يستضيفون الهرمشيش ويزعجونا بتخلفهم
كلام مليان
والله ياهي ماخذه مقلب في نفسها احنا في عام 2021
قرم
بالنائص. بدك تنتحر ..انتحر شو، احنا نائصينك حل عنا ياااا ازا بنتحر بدك تفوت عالنارر.
فيصل
انت متى تطور وتكون واثق من نفسك اسمح لي انت من أعطيتهم مساحه للتفاهه
فيصل
حلوه القيام ب اشيا خادشه للحياة ذولا مو غادشن ذي غايبه

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