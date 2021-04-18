سفير الصين بالمملكة يوضح سبب زيارته لـ بيت البيعة بالأحساء

الأحساء (صدى):
حرص السفير الصيني لدى المملكة تشين ويكينغ، على زيارة بيت البيعة ومسجد الشيخ أبو بكر بالأحساء، وعبر عن سعادته بهذه الزيارة.
ونشر ويكينغ، صورة توثق زيارته لبيت البيعة، مبينا أنه تأكد أن القيادة الرشيدة تحمل على عاتقها مسؤولية توحيد الوطن وسعادة الشعب.
وقال السفير الصيني بالمملكة، أن زيارته تأتي إثر مشاهدته لحلقة "المساجد التاريخية" برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، التي تحكي قصص بيت البيعة ومسجد الشيخ أبو بكر بالأحساء.
يجدر الإشارة إلى أن مسجد الشيخ أبو بكر بمحافظة الأحساء، يأتي ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية بالمملكة.