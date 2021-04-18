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الزكاة والدخل: مكافأة تصل إلى مليون ريال عند التبليغ عن مخالفة ضريبية

منذ 9 دقائق
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الزكاة والدخل: مكافأة تصل إلى مليون ريال عند التبليغ عن مخالفة ضريبية

الرياض (صدى):
أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل ‏إنه عند التبليغ عن مخالفة ضريبية تمنح مكافأة مالية تقدّر بـ1,000 ريال كحد أدنى و 1,000,000 مليون ريال كحد أقصى.

وقالت الهيئة أنها تضمن السرية التامة لمعلومات أي شخص يبلغ عن مخالفة ضريبية، عبر قنواتها الرسمية المخصصة لاستقبال البلاغات الممثلة في الموقع الإلكتروني هنا وتطبيق ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الذكية.

وأشارت أن مقدار المكافآت عند التبليغ عن مخالفة ضريبية، إذ قالت: تُمنح مكافأة مالية نسبتها 2.5% من قيمة المبالغ والغرامات المحصلة بحد أدنى 1000 ريال وحد أقصى مليون ريال، مشيرة إلى أنها تمنح المكافأة للمبلغين بعد ثبوت المخالفة على المنشأة وتحصيل المبلغ منها

الزكاة والدخل
التبليغ
مخالفة ضريبية

التعليقات

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أحدث التعليقات

عبدالله
سلامات
عبدالله
لاحول ولاقوة الا بالله
عبدالله
رحمهما الله
أبو كنان
حسبنا الله ونعم الوكيل ..قمة العقوق أن يسجن الولد أمه أو أباه ولم؟ لأجل المال! أي قدوة هؤلاء ؟! الجمال ليس بالصوت أو الصورة بل الجمال بالخلق والقيم النبيلة
نبيل
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