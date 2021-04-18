الأعداد السابقة للصحيفة

ميزة خفية في هواتف آيفون لا تعلم بوجودها

منذ 29 دقيقة
1564
ميزة خفية في هواتف آيفون لا تعلم بوجودها

وكالات (صدى):
كشفت "آبل" عن حيلة تخفى على البعض لالتقاط صور المستندات الهامة وهي ميزة يحتاجها الجميع، وهو تطبيق ماسح المستندات الضوئي.

وبحسب آبل، فإن كل ما يتطلبه الأمر هو فتح تطبيق "Notes"، ومن ثم فتح مستند جديد للوصول إلى الكاميرا، وبعد فتح مستند جديد، يمكن للمستخدم الضغط على أيقونة الكاميرا، أسفل المستند، للاستعداد لتصوير الوثائق المطلوبة.

ويقوم المستخدم بتثبيت الوثائق التي يرغب بمسحها أمام الكاميرا، في وضعية ثابتة، ليتم التقاط الصورة، ويُنصح عادة باللجوء إلى موقع مضاء جيدا لالتقاط أفضل صورة ممكنة للوثائق، دون الحاجة لاستخدام إضاءة الهاتف "فلاش".

وأشارت آبل إلى أن مسح الوثائق يتم بشكل تلقائي فيما لو كان الجهاز مثبتا على وضعية "Auto"، وفي حالة الرغبة بالتقاط الصور بشكل يدوي، يتعين على المستخدم ضغط أيقونة التصوير في تطبيق الكاميرا، أو استخدام أزرار رفع الصوت وخفضه، ومن ثم حفظ الصورة.

هواتف آيفون
التقاط صور المستندات
مسح الوثائق

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

عبدالله
سلامات
عبدالله
لاحول ولاقوة الا بالله
عبدالله
رحمهما الله
أبو كنان
حسبنا الله ونعم الوكيل ..قمة العقوق أن يسجن الولد أمه أو أباه ولم؟ لأجل المال! أي قدوة هؤلاء ؟! الجمال ليس بالصوت أو الصورة بل الجمال بالخلق والقيم النبيلة
نبيل
الكلام في اخر الجولات

أخر الأخبار

الزكاة والدخل: مكافأة تصل إلى مليون ريال عند التبليغ عن مخالفة ضريبية
الزكاة والدخل: مكافأة تصل إلى مليون ريال عند التبليغ عن مخالفة ضريبية
منذ 9 دقائق 1240
ميزة خفية في هواتف آيفون لا تعلم بوجودها
ميزة خفية في هواتف آيفون لا تعلم بوجودها
منذ 29 دقيقة 1565
شاهد.. بدور البراهيم: نفسي أمثل مع عمالقة المملكة وبدور البطولة
شاهد.. بدور البراهيم: نفسي أمثل مع عمالقة المملكة وبدور البطولة
منذ 39 دقيقة 415
طريقة بسيطة لتجنب زيادة الوزن من الحلويات في رمضان
طريقة بسيطة لتجنب زيادة الوزن من الحلويات في رمضان
منذ 49 دقيقة 1348
استياء بين طلاب جامعة جازان بسبب الاختبارات حضوريا
استياء بين طلاب جامعة جازان بسبب الاختبارات حضوريا
منذ 59 دقيقة 1586
سوق المدينة المنورة الرمضاني 1965 م
سوق المدينة المنورة الرمضاني 1965 م
منذ ساعة 508
الحصيني: أمطار وحبات برد على هذه المناطق
الحصيني: أمطار وحبات برد على هذه المناطق
منذ ساعة 1612
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد
منذ ساعة 1481
شاهد..تصوير جوي للبردية التاريخية جنوب حائل
شاهد..تصوير جوي للبردية التاريخية جنوب حائل
منذ ساعة 1826
"الفوزان" يوضح هل تلزم نية الصيام عند كل سحور أم لا
"الفوزان" يوضح هل تلزم نية الصيام عند كل سحور أم لا
منذ ساعة 1884