ميزة خفية في هواتف آيفون لا تعلم بوجودها

وكالات (صدى):
كشفت "آبل" عن حيلة تخفى على البعض لالتقاط صور المستندات الهامة وهي ميزة يحتاجها الجميع، وهو تطبيق ماسح المستندات الضوئي.
وبحسب آبل، فإن كل ما يتطلبه الأمر هو فتح تطبيق "Notes"، ومن ثم فتح مستند جديد للوصول إلى الكاميرا، وبعد فتح مستند جديد، يمكن للمستخدم الضغط على أيقونة الكاميرا، أسفل المستند، للاستعداد لتصوير الوثائق المطلوبة.
ويقوم المستخدم بتثبيت الوثائق التي يرغب بمسحها أمام الكاميرا، في وضعية ثابتة، ليتم التقاط الصورة، ويُنصح عادة باللجوء إلى موقع مضاء جيدا لالتقاط أفضل صورة ممكنة للوثائق، دون الحاجة لاستخدام إضاءة الهاتف "فلاش".
وأشارت آبل إلى أن مسح الوثائق يتم بشكل تلقائي فيما لو كان الجهاز مثبتا على وضعية "Auto"، وفي حالة الرغبة بالتقاط الصور بشكل يدوي، يتعين على المستخدم ضغط أيقونة التصوير في تطبيق الكاميرا، أو استخدام أزرار رفع الصوت وخفضه، ومن ثم حفظ الصورة.