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سوق المدينة المنورة الرمضاني 1965 م
منذ ساعة
504
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التعليقات
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أحدث التعليقات
عبدالله
سلامات
عبدالله
لاحول ولاقوة الا بالله
عبدالله
رحمهما الله
أبو كنان
حسبنا الله ونعم الوكيل ..قمة العقوق أن يسجن الولد أمه أو أباه ولم؟ لأجل المال! أي قدوة هؤلاء ؟! الجمال ليس بالصوت أو الصورة بل الجمال بالخلق والقيم النبيلة
نبيل
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