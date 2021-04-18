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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

منذ ساعة
1477
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى منطقتي المدينة المنورة وتبوك، كذلك على الأجزاء الغربية من منطقة الرياض. كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية وأجزاء من وسط المملكة.

وأفاد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-40 كم/ساعة تصل سرعتها إلى 45 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف باتجاه مضيق باب المندب, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-38 كم / ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف.

التعليقات

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أحدث التعليقات

عبدالله
سلامات
عبدالله
لاحول ولاقوة الا بالله
عبدالله
رحمهما الله
أبو كنان
حسبنا الله ونعم الوكيل ..قمة العقوق أن يسجن الولد أمه أو أباه ولم؟ لأجل المال! أي قدوة هؤلاء ؟! الجمال ليس بالصوت أو الصورة بل الجمال بالخلق والقيم النبيلة
نبيل
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