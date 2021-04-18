تصريحات "تشافي" عقب الهزيمة أمام النصر

ماجد محمد (صدى):
صرح المدير الفني لفريق السد القطري تشافي هيرنانديز، بأنه غير راضٍ عن نتيجة مباراة فريقه أمام النصر، في مباراة أمس السبت ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا 2021.
وقال تشافي: "أعتقد أن النتيجة غير عادلة، ولن أعلق على قرار الحكم وضربة الجزاء غير الصحيحة".
وأضاف: "كنا جيدين في أول 25 دقيقة بالشوط الثاني، وأحرزنا هدف التعادل، وكنا قريبين من تسجيل الثاني، لكن حدثت بعض الأخطاء في الدفاع ساهمت في تلقي الهدف الثاني من النصر".
وتابع: "لدينا 4 مباريات مقبلة، ويجب التحضير لها جيدا للعودة للمنافسة"، مضيفا: "النصر من أفضل فرق البطولة، وما زلت متأكد أننا نستحق أكثر من نتيجة اليوم".
يذكر أن النصر تغلب على السد القطري بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتصدر ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط.