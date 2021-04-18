شاهد.. الأمير الوليد بن بدر يكشف اسم الشخص الذي اشتكى النصر لوزارة الرياضة

نواف السالم (صدى):
كشف الأمير الوليد بن بدر، العضو الذهبي في نادي النصر، عن اسم الشخص الذي قدم الشكوى ضد النصر بخصوص الشيكات التي حررها رئيس النادي السابق صفوان السويكت لنادي التعاون مقابل انتقال عبدالفتاح آدم دون أن يغطيها رصيد الحساب المصرفي للنادي.
وأرسل الأمير الوليد بن بدر رسالة للإعلامي تركي العجمة في برنامجه "كورة روتانا" قرأها على لسانه قال فيها: "بيان وزارة الرياضة أصدق من أي معلومة، وأول من أحدث بلبلة بمجلس الإدارة هو الأستاذ سلمان الحلافي عضو المجلس في أحد تغريداته أما من قدم الشكوى للوزارة هو عضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن الشهري".
وكانت وزارة الرياضة أصدرت بياناً للرد على التصريحات الأخيرة للأمير الوليد بن بدر وأوضحت: "المعلومات التي أدلى بها غير دقيقة، ولا نصدر قرارات بناء على اعتقادات، ونادي التعاون تقدم بالشكوى، والشيكات تحقق وقت تحصيلها ولا يوجد رصيد بالحساب بالإضافة إلى أن الشيكات صدرت من حساب بنكي غير مفعل لعدة شهور وليس الحساب الذي يتعامل به النادي بشكل مستمر"، موضحة أن أحد أعضاء المجلس هو من تقدم بالشكوى.