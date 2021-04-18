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فتيات يتهجمن على شاب بألفاظ نابية في مكان عام
منذ 59 دقيقة
3282
1
نايف السالم (صدى):
ظهرت مجموعة من الفتيات بأحد الأماكن العامة في المملكة، وقد تهجمن على شاب بألفاظ نابية.
ووثق مقطع فيديو، تعدي الفتيات بالسباب على الشاب، في مشهد أثار استياء متداوليه.
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المملكة
مكان عام
التعليقات
وليد 6226
عدد التعليقات : 125
منذ 16 دقيقة
لاحول ولاقوة الا بالله الحمد لله على نعمة الستر كل أب و أم راح يسألون عن تربية أبنائهم لابد أن يعرف الاب و الام من أصحاب أبنائهم لان الصحبة السيئة ادمر الأبناء
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لاحول ولاقوة الا بالله الحمد لله على نعمة الستر كل أب و أم راح يسألون عن تربية أبنائهم لابد أن يعرف الاب و الام من أصحاب أبنائهم لان الصحبة السيئة ادمر الأبناء
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