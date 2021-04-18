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شاهد.. رسالة الأمير تركي الفيصل لابنه عبدالعزيز

منذ 11 دقيقة
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شاهد.. رسالة الأمير تركي الفيصل لابنه عبدالعزيز

عادل الحربي (صدى):
وجه رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق الأمير تركي الفيصل، رسالة لكل من ابنه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، والأميرة ريما بنت بندر سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الأمير تركي الفيصل في رسالته للأمير عبدالعزيز: "االله يكون في عونك، أنت قلت أنك ستكون صادق مع الجميع وأرجو أن تستمر على هذا المنوال".

فيما قال في رسالته للأميرة ريما بنت بندر: "الله يعينك يا ابنتي الكريمة، القيادة وضعت فيكِ ثقة كبيرة وأنتِ محل هذه الثقة، أعملي كما أعرف أنك تستطيعي أن تعملي".

الامير تركي الفيصل
الاستخبارات السعودية

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الدايم الله سبحانه
زائر
اكيد فيه بدلات ماتحسب من الراتب يعني الرلتب يكون صافي
زا
الصوره حقيقيه لعدم توفر اللقاحات الفعاله ضد وباء كورونا المستجد في المراكز التطعيم.
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم
محمد الدوسري
بيعطون 4 وبيخصمون التأمينات ولا 4 بدون خصم التأمينات

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