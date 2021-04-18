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بعد الخطوط السعودية.. طيران ناس تُلمح لعودة السفر برسالة: "مستعدين؟"

منذ 30 دقيقة
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بعد الخطوط السعودية.. طيران ناس تُلمح لعودة السفر برسالة: "مستعدين؟"

الرياض (صدى):
بعد ساعات من الرسالة الغامضة لشركة الخطوط السعودية التي ألمحت خلالها لاقتراب عودة الرحلات الدولية، خرجت "طيران ناس" برسالة مقتضبة في نفس السياق.

وتضمنت رسالة "طيران ناس" كلمة: "مستعدين؟"، على غرار رسالة الخطوط السعودية التي قالت خلالها: "جهزتوا الشنط؟".

يذكر أن الدكتور طلال التويجري أمين اللجنة المعنية بإجراءات مكافحة فيروس كورونا، علق على تساؤلات حول إمكانية رفع تعليق الرحلات الدولية والسماح بالسفر خارج المملكة خلال شهر مايو المقبل.

وقال التويجري إن القرار ينظر إلى اعتبارات كثيرة، واللجنة المعنية تدرس الجانب الصحي، وتنظر للأمر من زاوية واحدة وهي الزاوية الصحية، مشيرًا إلى أن "الموضوع إذا تطلب تأجيل بيدرس ويعطى فيه قرار مباشر" -على حد قوله-.

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الخطوط السعودية
طيران

التعليقات

(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر عدد التعليقات : 215
منذ 24 دقيقة
طيب

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الدايم الله سبحانه
زائر
اكيد فيه بدلات ماتحسب من الراتب يعني الرلتب يكون صافي
زا
الصوره حقيقيه لعدم توفر اللقاحات الفعاله ضد وباء كورونا المستجد في المراكز التطعيم.
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم
محمد الدوسري
بيعطون 4 وبيخصمون التأمينات ولا 4 بدون خصم التأمينات

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