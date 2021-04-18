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بالفيديو.. أمين لجنة مكافحة كورونا يوضح مدى إمكانية السماح بالسفر خلال الشهر المقبل

منذ ساعة
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بالفيديو.. أمين لجنة مكافحة كورونا يوضح مدى إمكانية السماح بالسفر خلال الشهر المقبل

عادل الحربي (صدى):
علق الدكتور طلال التويجري أمين اللجنة المعنية بإجراءات مكافحة فيروس كورونا، على التساؤلات الكثيرة التي تطرح حول إمكانية رفع تعليق الرحلات الدولية والسماح بالسفر خارج المملكة خلال شهر مايو المقبل.

وقال التويجري خلال لقاء ببرنامج "الليوان" على قناة “روتانا خليجية”، إن قرار السماح بالسفر ينظر إلى اعتبارات كثيرة، واللجنة المعنية تدرس الجانب الصحي، وتنظر للأمر من زاوية واحدة وهي الزاوية الصحية.

وأضاف أن مرحلة السماح بالسفر خارج المملكة ستكون مرحلة سفر بحذر كما عدنا بحذر، مؤكدا أن العالم لا يزال يعج بكورونا والموضوع إذا تطلب تأجيل بيدرس ويعطى فيه قرار مباشر.

التويجري
كورونا

التعليقات

**""'سهم'""**😊
**""'سهم'""**😊 عدد التعليقات : 5431
منذ 47 دقيقة
نتمنى يمنع السفر للخارج الا للضرورة القصوى فقط
كدراسة وعلاج ونحوة .....
اما للسياحة وماشابة فلا .
والا فسيضيع جهد الدولة ممثلة في وزارة الصحة وما ساندها من الجهات الحكومية الاخرى ونرجع لنقطة الصفر من جديد مع كورونا .
خبير زمانه
خبير زمانه عدد التعليقات : 429
منذ 32 دقيقة
نعم لا للسفر للسياحه والترفيه والرجوع بكرونا ونقل العدوى للشعب
كوكو لولو
كوكو لولو عدد التعليقات : 6
منذ 30 دقيقة
الله لايكثر امثالك لان امثالك يتفلسف ولا يعرف ظروف الناس ويبي يمشي الناس على مزاجة

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الدايم الله سبحانه
زائر
اكيد فيه بدلات ماتحسب من الراتب يعني الرلتب يكون صافي
زا
الصوره حقيقيه لعدم توفر اللقاحات الفعاله ضد وباء كورونا المستجد في المراكز التطعيم.
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم
محمد الدوسري
بيعطون 4 وبيخصمون التأمينات ولا 4 بدون خصم التأمينات

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