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"صحة الرياض" توضح ملابسات فيديو "حقنة اللقاح الفارغة"

منذ 5 دقائق
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"صحة الرياض" توضح ملابسات فيديو "حقنة اللقاح الفارغة"

الرياض (صدى):
أوضحت المديرية العامة للشؤون الصحية بالرياض، ملابسات المقطع المتداول لحصول أحد المواطنين على إبرة اللقاح بدون دخول اللقاح في الجسم.

وقالت المديرية، في بيان، إن هذه الواقعة حصلت قبل شهر من قبل أحد الممارسين الصحيين الأسيويين التابع لأحد الكليات الطبية الخاصة في مدينة الرياض، وتم إيقافه في حينه وتقديم الخدمة الصحية اللازمة للمواطن حسب المتبع.

وأكدت أن هذا التصرف مرفوض ولا يتماشى مع البروتوكولات الطبية المعتمدة من وزارة الصحة وقد تم مخاطبة مرجع الممارس وفتح تحقيق عاجل والرفع للجهات المختصة لاتخاذ اللازم حيال ذلك وفقا للأنظمة المعمول بها.

 

"الصحة" تعلق على فيديو لممرض يضع حقنة "لقاح كورونا الفارغة"

الرياض
الصحة
كورونا

التعليقات

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أحدث التعليقات

أبو محمد
اللي أعرفه ان المقطع في الكويت وليس السعودية والله أعلم .
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
اسئل الله العلي العظيم ان ينصرهم ويسدد رميهم
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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