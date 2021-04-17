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توزيع 25 ألف وجبة إفطار في ساحات المسجد الحرام

منذ 46 دقيقة
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توزيع 25 ألف وجبة إفطار في ساحات المسجد الحرام

مكة المكرمة (صدى):
تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة الساحات بالمسجد الحرام؛ بالإشراف والمتابعة على توزيع أكثر من 25 ألف وجبة إفطار صائم يومياً تقدمها الجهات الخيرية في ساحات المسجد الحرام طيلة موسم رمضان المبارك.

وأوضح مدير إدارة الساحات بالمسجد الحرام الأستاذ أحمد المقاطي أن الإدارة قد اعتمدت خطتها التشغيلية لموسم شهر رمضان المبارك لهذا العام ١٤٤٢ه, مشيرا إلى أنه تم تجنيد نحو أكثر من 100 موظفاً للإشراف ومتابعة توزيع أكثر من 25ألف وجبة إفطار في ساحات المسجد الحرام، وأن الإدارة تهدف إلى التنسيق والإشراف ومتابعة تنظيم الإطعام الخيري بالمسجد الحرام.

وأشار أن العمل في مجال إفطار الصائمين يأتي تكاملياً مع لجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة مكة المكرمة لتنظيم الإطعام الخيري بما يتناسب مع شرف المكان والزمان, والإشراف والمتابعة على تقديم وجبات صحية وآمنة وفقاً للإجراءات الاحترازية.

وأضاف المقاطي أن عمليات تحديد مواقع إفطار الصائمين في ساحات المسجد الحرام تكون بالتنسيق مع الجهات الأمنية في التوسعة السعودية الثالثة ( الساحات الشمالية) ويراعي فيها الممرات وسعتها من حيث مرور المشاة وعربات الخدمات وذوي الاحتياجات الخاصة, وفصل مواقع الرجال عن النساء, وفق الضوابط العامة التي وضعتها الادارة.

مكة
كورونا
المسجد الحرام

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أحدث التعليقات

أبو محمد
اللي أعرفه ان المقطع في الكويت وليس السعودية والله أعلم .
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
اسئل الله العلي العظيم ان ينصرهم ويسدد رميهم
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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