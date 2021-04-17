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خلاف بين رئيسي ضمك والفتح يصل للشرطة

منذ 57 دقيقة
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خلاف بين رئيسي ضمك والفتح يصل للشرطة

ماجد محمد (صدى):
كشف برنامج "الديوانية" في نبأ عاجل عن تواجد رئيس نادي ضمك صالح أبونخاع في أحد مراكز الشرطة بالأحساء، لتقديم بلاغ ضد رئيس الفتح سعد العفالق.

وأوضحت مصادر أن مشادّة كلامية وقعت بين رئيسي ضمك والفتح وصلت إلى مركز الشرطة.

وأضحت القنوات الرياضية السعودية فيما بعد، أن صالح أبونخاع سحب شكواه من مركز الشرطة ضد سعد العفالق، مشيرة إلى أن ما حدث كان "سوء فهم بينهما".

يأتي ذلك في أعقاب التعادل 1-1 في مباراة الفتح مع ضيفه ضمك، السبت، ضمن الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الفتح
ضمك

التعليقات

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أحدث التعليقات

أبو محمد
اللي أعرفه ان المقطع في الكويت وليس السعودية والله أعلم .
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
اسئل الله العلي العظيم ان ينصرهم ويسدد رميهم
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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