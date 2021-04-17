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بالفيديو.. "التويجري" يكشف تعليمات ولي العهد للجنة مكافحة "كورونا" بداية الجائحة

منذ ساعة
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بالفيديو.. "التويجري" يكشف تعليمات ولي العهد للجنة مكافحة "كورونا" بداية الجائحة

الرياض (صدى):
كشف الدكتور طلال التويجري أمين اللجنة المعنية بإجراءات مكافحة فيروس كورونا، أن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله - ترأس بنفسه الكثير من منصات اتخاذ القرار المتعلقة بجائحة كورونا.

وقال التويجري خلال لقاء ببرنامج "الليوان" على "روتانا خليجية"، إن توجيهات ولي العهد للجنة كانت ألا تخضع قراراتها للموازنات، بل أن تأخذ سلامة الإنسان وصحة المجتمع، دون النظر للمكاسب والخسائر المادية.

وأشار إلى أن لجنة إجراءات مكافحة كورونا عملت على كيفية منع الوباء من الوصول المملكة، وبناء الخبرة ليستوعب القطاع الخاص ما قد يواجهه من احتمالات مثل النظام الصحي الإيطالي الذي انهار، وأيضا سلامة مواطنينا السعوديين خارج المملكة.

ولي العهد
التويجري
كورونا

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أحدث التعليقات

🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
اسئل الله العلي العظيم ان ينصرهم ويسدد رميهم
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
عبدالرحمـــن
يا ليت وليس يا ريت !! يبدو أن الترفيه ضيع عليه لغته السليمة بعد أن ضيع دينه وقيمه !

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