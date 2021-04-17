ضبط 13 شخصا لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي في مكة

مكة المكرمة (صدى):
ضبطت شرطة منطقة مكة المكرمة 13 شخصًا لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي، بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد في محافظتي جدة والطائف.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أن ما فعله الأشخاص يعد مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، وقد اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.
وأشار إلى أن لائحة الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة لا تزيد على (200) ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على عامين، أو بهما معًا. وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة.