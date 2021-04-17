الروقي يكشف الحقيقة الكاملة لدعم الهلال لـ خميس العويران

طلال الغامدي (صدى):
أوضح الإعلامي الرياضي، فهد الروقي، الحقيقة الكاملة في قصة نجم فريق الهلال والاتحاد والمنتخب الوطني السابق، خميس العويران، والتي أثارت الجدل خلال الفترة الماضية.
وقال "الروقي" لقناة "24 الرياضية": "الهلال تغاضى عن انتقال العويران إلى نادٍ منافس، ولم يعتزل في أرجاء الهلال، وقام بتكريم العويران بمبادرة إنسانية وظروف اعتبارية لأسرة الهلال"، مشيرا إلى أنه كان هناك وعد بصرف دخل مباراة الهلال والنصر لصالح أسرة الراحل، ولكن لظروف جائحة فيروس كورونا، لم تسدد الشركة الراعية للمباراة.. وهناك ملفات معلقة داخل الهلال مع الشركة الراعية.. كما أن الحوكمة صعبت على النادي سداد أي أموال من خزينة الهلال".
وأضاف أن حصول أسرة الراحل على منزل كان بدعم من رئيس النادي فهد بن نافل، والذي دفع مبلغ 260 ألف ريال، كمبلغ باقٍ على إغلاق المنصة، حتى تستلم الأسرة المنزل، لافتاً إلى أن الرئيس التنفيذي عبدالله الجربوع أعطى شيك بـ50 ألف ريال، لمشاري العويران، شقيق خميس العويران، ولاعب الهلال السابق.
وأكد أنه تم تخصيص جزء من حرم نادي الهلال إلى أشقاء خميس العويران، لإقامة مشروع، وشارك عدد من نجوم الهلال في الدعاية للمشروع.