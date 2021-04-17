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التشهير بمواطن ومقيم لارتكابهما جريمة التستر التجاري بنشاط النجارة في الخبر 

منذ 33 دقيقة
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التشهير بمواطن ومقيم لارتكابهما جريمة التستر التجاري بنشاط النجارة في الخبر 

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة التجارة، عن التشهير بمواطن ومقيم من جنسية سورية بعد صدور حُكم قضائي نهائي ضدهما لارتكابهما جريمة التستر التجاري، وثبوت تمكين المواطن للمقيم من إدارة وتشغيل ورشة نجارة بمحافظة الخُبر.

ووقَّع المتستِّر والمتستَّر عليه اتفاقية شراكة، تمنح المتستَّر عليه 30 % من شراكة المنشأة بمبلغ قدره 70،500 ريال.

وعرضت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام، والمتضمن تغريم المخالفَيْن 100 ألف ريال، وإغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وإلغاء الترخيص، وشطب السجل التجاري، ومنع المتستِّر من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستَّر عليه عن السعودية، وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفَين.

 

الخبر
وزارة التجارة
التشهير
النجارة

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أحدث التعليقات

ابومحمد
النصر لايقف على لاعب واحد قال صدمهة قوية
ابو وليد
شي عجيب
عبر سبيل
أنا أفرح بالسمبوسة والسوبية في رمضان خخخخ
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههه ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههه ..

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