الأعداد السابقة للصحيفة

انطلاق اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية في منصة مدرستي غداً

منذ 36 دقيقة
1427
انطلاق اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية في منصة مدرستي غداً

الرياض (صدى):
تنطلق يوم غد الأحد اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني 1442هـ عن بُعد للطلاب والطالبات بالمرحلتين المتوسطة والثانوية في جميع مناطق المملكة، وذلك من الساعة 12:30 إلى 2.30 ظهراً عبر منصة "مدرستي".

وتأتي اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية استكمالاً للعمليات والقياس والتقويم التي ينفذها المعلمون والمعلمات مع طلابهم بشكل أسبوعي، كما تتزامن مع ما تبقى من اختبارات الصفوف العليا من المرحلة الابتدائية، ليصل عدد الذين يؤدون اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني 1442 في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية في جميع مناطق المملكة أكثر من 5.3 ملايين طالب وطالبة.

وتستمر منصة مدرستي في تقديم حصص للمراجعات خلال فترة الاختبارات؛ بهدف دعم التحصيل الدراسي، وزيادة المعرفة، وتعزيز مهارات الطلاب والطالبات في أداء الاختبارات لرفع نواتج التعلّم، كما نفّذت أكثر من 500 مليون اختبار للطلاب والطالبات عبر منصة مدرستي خلال الفصل الدراسي الحالي.

ووجهت الوزارة بالانتهاء من جمع درجات أعمال السنة للفصل الدراسي الثاني للطلاب والطالبات في المراحل الدراسية كافة، حيث ستُرصد نتائج المرحلتين المتوسطة والثانوية في نظام نور وإصدار الشهادات الخميس 17 رمضان.

وأكدت وزارة التعليم على تفعيل أدوار قادة المدارس في الإشراف على سير الاختبارات عن بُعد، وتهيئة البيئة المدرسية لمتابعة الاختبارات، وتقديم الدعم للطلبة وأولياء الأمور، كما شددت على ضرورة دعم المرشدين والمرشدات في المدارس للطلبة خلال مدة الاختبارات، وذلك من خلال الدعم والتعزيز الإيجابي، ومساعدتهم في تجاوز أي تحديات قد تواجهم في أثناء أداء الاختبارات.

ونوّهت وزارة التعليم بأن الأسرة شريك في تهيئة أبنائها وبناتها للاختبارات، واستمرار رحلتهم التعليمية عن بُعد، وذلك من خلال دورها في تهيئة الجو النفسي والاجتماعي والصحي لأبنائهم الطلبة في مدة الاختبارات، وتوفير البيئة المنزلية المناسبة للاستذكار، وكذلك المحافظة على التغذية الجيدة والنوم الكافي للأبناء، ومشاركة الأبناء في تنظيم أوقاتهم وتعزيز الثقة في أنفسهم، والحرص على جاهزية المتطلبات التقنية، إلى جانب التواصل مع المرشد الطلابي حال مواجهة الأبناء أي مشكلات في أثناء الاختبار.

المملكة

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابومحمد
النصر لايقف على لاعب واحد قال صدمهة قوية
ابو وليد
شي عجيب
عبر سبيل
أنا أفرح بالسمبوسة والسوبية في رمضان خخخخ
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههه ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههه ..

أخر الأخبار

قصة السيارة التي حملت جثمان الأمير فيليب في الجنازة الملكية
قصة السيارة التي حملت جثمان الأمير فيليب في الجنازة الملكية
منذ 6 دقائق 106
يافرحتها بالمطر
يافرحتها بالمطر
منذ 16 دقيقة 286
مواطنة غاضبة والسبب
مواطنة غاضبة والسبب
منذ 17 دقيقة 244
الهلال والاهلي ايام زمان
الهلال والاهلي ايام زمان
منذ 18 دقيقة 197
القادسية يكشف عن حجم إصابة أدسون
القادسية يكشف عن حجم إصابة أدسون
منذ 19 دقيقة 1359
رفع الإيقاف عن مساحات كبيرة من أراضي شمال الرياض والسماح بتخطيطها وتطويرها والتصرف بها بيعًا وشراءً
رفع الإيقاف عن مساحات كبيرة من أراضي شمال الرياض والسماح بتخطيطها وتطويرها والتصرف بها بيعًا وشراءً
منذ 26 دقيقة 1542
التشهير بمواطن ومقيم لارتكابهما جريمة التستر التجاري بنشاط النجارة في الخبر 
التشهير بمواطن ومقيم لارتكابهما جريمة التستر التجاري بنشاط النجارة في الخبر 
منذ 33 دقيقة 1524
انطلاق اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية في منصة مدرستي غداً
انطلاق اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية في منصة مدرستي غداً
منذ 36 دقيقة 1432
تركي آل الشيخ يطرح السؤال الخامس في "مسابقة أبو ناصر"
تركي آل الشيخ يطرح السؤال الخامس في "مسابقة أبو ناصر"
منذ 37 دقيقة 1548
النصر يسجل أول انتصاراته من بوابة السد في دوري أبطال آسيا
النصر يسجل أول انتصاراته من بوابة السد في دوري أبطال آسيا
منذ 39 دقيقة 1826