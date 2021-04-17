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تركي آل الشيخ يطرح السؤال الخامس في "مسابقة أبو ناصر"

منذ 37 دقيقة
1547
تركي آل الشيخ يطرح السؤال الخامس في "مسابقة أبو ناصر"

الرياض (صدى):
طرح رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، مساء اليوم السبت، السؤال الخامس من “مسابقة أبو ناصر” التي أطلقها بمناسبة شهر رمضان.

ونشر "آل الشيخ" في تغريدة على حسابه بموقع تويتر قائلا" وحد هذه البلاد التي مساحتها تعادل قارة، وجمع القبائل وأخر الفرسان في القرن العشرين، ولقبه معزي وصقر الجزيرة.. من هو؟".

وقال آل الشيخ أنه يتم اختيار الفائز عشوائيًا 1 صباحًا للفوز بجائزة 20 ألف ريال.. يوميًا، لافتًا إلى أن شروط المشاركة في المسابقة، هي: “الجواب مع اقتباس للتغريدة، متابعة الحساب، المشاركة بالهاشتاق.

تركي آل الشيخ
مسابقة أبو ناصر

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أحدث التعليقات

ابومحمد
النصر لايقف على لاعب واحد قال صدمهة قوية
ابو وليد
شي عجيب
عبر سبيل
أنا أفرح بالسمبوسة والسوبية في رمضان خخخخ
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههه ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههه ..

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