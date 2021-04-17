النصر يسجل أول انتصاراته من بوابة السد في دوري أبطال آسيا

ماجد محمد (صدى):
تغلب فريق نادي النصر على نظيره السد القطري بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الثانية من عمر دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.
وتقدم المغربي عبد الرزاق حمد الله للنصر من ركلة جزاء في الدقيقة 37، بعدما وضعها بقوة على يمين حارس مرمى السد، بينما أحرز هدف التعادل للسد اللاعب سانتياغو كازورلا في الدقيقة 59.
وسجل الهدف الثاني للنصر اللاعب عبد المجيد الصليهم في الدقيقة 79، كما نجح اللاعب خالد الغنام في إحراز الهدف الثالث للنصر في الدقيقة 4+90.
ومن المقرر أن تقام مباريات الجولة الثالثة الثلاثاء الموافق 20 أبريل، بين فولاد والنصر، إضافة إلى مباراة السد والوحدات.