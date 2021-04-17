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حجم إصابة لاعب مانشستر سيتي "دي بروين" وموعد غيابه عن الملاعب 

منذ 31 دقيقة
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حجم إصابة لاعب مانشستر سيتي "دي بروين" وموعد غيابه عن الملاعب 

وكالات (صدى):
أصيب البلجيكي كيفين دي بروين لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي، بإصابة قوية خلال مواجهة تشيلسي الجارية حاليا، على ملعب ويمبلي، بنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وسيطر دي بروين على إحدى الكرات في وسط الملعب، أمام نجولو كانتي متوسط ميدان تشيلسي، ولكنه فشل في التحكم في الكرة، دون احتكاك واضح من اللاعب الفرنسي.

ووقع دي بروين على أرضية الملعب بعد تلك الكرة المشتركة، حيث قرر جوارديولا مدرب مانشستر سيتي خروج صانع الألعاب البلجيكي ونزول فيل فودين بدلا منه، واتضح أن دي بروين،  يعاني من إصابة على مستوى الكاحل، وهو ما قد يجعله يغيب عن الملاعب لأربعة أسابيع حال كان تأثيرها قويا.

 

تشيلسي
مانشستر سيتي
ملعب ويمبلي
كيفين دي بروين

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أحدث التعليقات

(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
الله يستر ما يتم التأجيل مثل المرات اللي قبل
واحد منصف
نرجو عدم الاستعجال الاصابات اليومية تقريبا الف والوفيات عشرة العالم الخارجي فيه اصابات كبيرة جدا والمملكة عندنا قدمت جهودا كبيرة لمحاضرة المرض فلا نريد إفساد ذلك بسفر
سالم
المولد لاعب ببساطة دون المتوسط الى المتوسط .. ولكن له مباريات قليلة يكون هو الأفضل والأميز
زا
الجمعيات الحكوميه غير امينه علي اموال الزكاة و التبرعات.
algernaas4
الف مبروك يتربى بعزك سيدي

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