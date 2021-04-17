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بالفيديو.. أسباب إغلاق حراج السيارات في معارض جدة

منذ 14 دقيقة
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بالفيديو.. أسباب إغلاق حراج السيارات في معارض جدة

جدة (صدى):
قال عبدالعزيز غوث نائب رئيس بلدية الجنوب الفرعية أن سبب إغلاق حراج السيارات في معارض جدة لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وغياب التباعد الجسدي.

وأوضح غوث أن الجولات الرقابية لأمانة جدة وبلدية الجنوب لاحظت وجود تكدس وعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية فقامت بإغلاق الحراج بالكامل لحين تطبيق الاشتراطات المطلوبة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف أن أبرز المخالفات التي يتم رصدها في معارض السيارات ات البعض لم يلتزم بلبس الكمامة بالطريقة الصحيحة وعدم تطبيق البروتوكول الخاصة للحد من فبروس كورونا.

حراج ااسيارات
معارض جدة

التعليقات

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أحدث التعليقات

algernaas4
الف مبروك يتربى بعزك سيدي
adel
فريق اهبل المغاربه ومايكون طير رائيس النادي ومشرف الكورة ومسلي في ااطريق ...والله صدق انه نادي الجاليات
ابوبدر
رهيب ابوخالد . الظاهر انه ماكان عندك ثقة الا باللبنانيين والخواجات
د محمد ماجد بخش
الوليد بن طلال: في نظري عبارة عن إنسان بقدرات مكوك فضائي باختصار ومن الآخر رجل أعمال فاخر جدا الله يبارك له وعقبال ما يكمل برج جدة عشان نشرب فيه القهوة اللاتيه
د محمد ماجد بخش
الوليد بن طلال: في نظري عبارة عن إنسان بقدرات مكوك فضائي باختصار وكن الآخر رجل أعمال فاخر جدا الله يبارك له وعقبال ما يكمل برج جدة عشان نشرب فيه القهوة اللاتيه

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