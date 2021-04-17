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شاهد.. لحظة سقوط البرد على شمال أبها

منذ 33 دقيقة
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شاهد.. لحظة سقوط البرد على شمال أبها

أبها (صدى):
شهدت شمال أبها اليوم السبت، هطول أمطار مصحوبة بالبرد الكثيف، وتركزت على بعض الجهات، وارتوت على إثرها الأرض.

وأظهر مقطع فيديو لحظة سقوط البرد على طبب، في مشهد مثير، مما أدى إلى جريان السيول .

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول امطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة وعلى أجزاء من مناطق( حائل، القصيم ,الرياض), ويستمر التوقع بتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقني (الجوف , تبوك ) تمتد إلى أجزاء من منطقة الحدود الشمالية

البرَد
جريان السيول
شمال أبها

التعليقات

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أحدث التعليقات

algernaas4
الف مبروك يتربى بعزك سيدي
adel
فريق اهبل المغاربه ومايكون طير رائيس النادي ومشرف الكورة ومسلي في ااطريق ...والله صدق انه نادي الجاليات
ابوبدر
رهيب ابوخالد . الظاهر انه ماكان عندك ثقة الا باللبنانيين والخواجات
د محمد ماجد بخش
الوليد بن طلال: في نظري عبارة عن إنسان بقدرات مكوك فضائي باختصار ومن الآخر رجل أعمال فاخر جدا الله يبارك له وعقبال ما يكمل برج جدة عشان نشرب فيه القهوة اللاتيه
د محمد ماجد بخش
الوليد بن طلال: في نظري عبارة عن إنسان بقدرات مكوك فضائي باختصار وكن الآخر رجل أعمال فاخر جدا الله يبارك له وعقبال ما يكمل برج جدة عشان نشرب فيه القهوة اللاتيه

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