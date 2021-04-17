نورويتش سيتي يصعد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز

طلال الغامدي (صدى):
صعد فريق نورويتش سيتي، رسميًا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد فشل منافسيه واتفورد وسوانزي سيتي في الفوز بمباراتيهما بالدرجة الثانية.
وخسر واتفورد الوصيف أمام لوتون بهدف نظيف، بينما تعادل سوانزي سيتي مع ويكومب بنتيجة 2-2، اليوم السبت.
وبهذه النتيجة، توقف رصيد واتفورد عند 82 نقطة بفارق 8 نقاط عن المتصدر نورويتش سيتي، بينما رفع سوانزي سيتي رصيده إلى 76 نقطة محتلاً المركز الثالث، ليضمن نورويتش سيتي أحد المركزين الأول أو الثاني المؤهلين مباشرة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويعود نورويتش سيتي مجددًا للبريميرليغ بعد موسم واحد من هبوطه إلى الدرجة الثانية عقب احتلاله المركز الأخير في موسم 2019/2020.